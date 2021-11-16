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İzmir'de hazırladı, UNESCO'ya ulaştı - Son Dakika

İzmir'de hazırladı, UNESCO'ya ulaştı

16.11.2021 10:47
İzmir'de hazırladı, UNESCO'ya ulaştı

İZMİR Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Tekstil ve Moda Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Elvan Özkavruk Adanır'ın, kahve fincanı figürlerini kumaş üzerine aktardığı 10 parçadan oluşan eseri, UNESCO'nun düzenlediği uluslararası sergiye kabul edildi.

İZMİR Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Tekstil ve Moda Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Elvan Özkavruk Adanır'ın, kahve fincanı figürlerini kumaş üzerine aktardığı 10 parçadan oluşan eseri, UNESCO'nun düzenlediği uluslararası sergiye kabul edildi.

İEÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Elvan Özkavruk Adanır, pandemi nedeniyle kişilerin iletişim kurmakta yaşadığı problemleri sanat aracılığıyla anlatmak için dikkat çekici bir çalışma gerçekleştirdi. Arkadaşlarıyla dijital platformda bir araya gelen Prof. Dr. Adanır, onlardan kahve içerken fotoğraf çekilmelerini ve bu görselleri kendisine iletmelerini istedi. Prof. Dr. Adanır'ın iki ayda tamamladığı çalışma, 'Yaratıcı Dayanıklılık-Bilim Kadınlarından Sanatsal Üretimler' adlı sergide sanatseverlerin beğenisine sunulan 54 eser arasında yer aldı. Serginin dijital platformda ve UNESCO'nun Paris'teki merkezinde ziyaretçilerle buluştuğunu söyleyen Prof. Dr. Adanır, "Pandemi döneminde sevdiklerimizle yüz yüze iletişim kuramadık, ayrı kaldık. Ben de bu yalnızlaşmadan esinlendim ve birlikteliğin, iletişimin, dostluğun simgesi olan kahve kültürünü sanatla birleştirerek mesaj vermeyi amaçladım" dedi.

'EXPO'DA YER ALACAK'

Kahve fincanı ve yüzün bir kısmının göründüğü fotoğrafları, serigrafi baskı tekniği ile kumaş üzerine aktarıp her birine ayrı hikaye işleyen Prof. Dr. Adanır, birbirinden özel eserleri UNESCO'ya iletti. UNESCO'nun Cinsiyet Eşitliği Birimi'nin gerçekleştirdiği sergi için bilim alanında faaliyet gösteren kadınların pandemi döneminde ürettiği yüzlerce eser incelendi. Prof. Dr. Adanır'ın titizlikle hazırladığı koleksiyon, UNESCO tarafından kabul edilerek sergiye dahil edildi. Dijital platformda yer alan sergi, kasım ayının sonuna kadar Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan UNESCO merkezinde gezilebilecek. Sergi, 2022 yılında Dubai'de yapılacak EXPO'da da yer alacak.'ÇİN'DE DE BENZER BİR ÇALIŞMAM SERGİLENDİ'

Böylesine önemli bir etkinlikte yer almanın gurur verici olduğunu ifade eden Prof. Dr. Adanır, "Türk kültüründe kahve, çok özel bir yere sahip. Ben de eserlerimde, kahve kültürünü ve buna ilişkin görselleri yansıttım. Arkadaşlarımın bana ilettiği görsellerin üzerine; yelken, balık, fil gibi enerji veren ve bolluğu temsil eden motifler ekledim. Ocak ayında da yine benzer bir çalışmayla Çin'de gerçekleşen 'Lozan'dan Pekin'e Uluslararası Lif Sanatı Bienali'ne katılmıştım. Bir yıl içinde, ikinci kez böylesine önemli sergide yer almak, mutluluk ve gurur verici" ifadelerini kullandı.'DETAYLICA İNCELENDİ'

Prof. Dr. Adanır, sözlerini şöyle sürdürdü: "UNESCO, sergilenen eserleri seçerken oldukça titiz davrandı. Eserleri hazırlarken nereden ilham aldığımı, çalışmamı nasıl tamamladığımı ve nelere dikkat ettiğimi sordu. Yani eserlerin hazırlanış hikayesine de önem verdi. Serginin en önemli özelliklerinden biri, hem sanatsal hem de bilimsel alanda üretim yapan kadınların eserlerinin yer alması. Bu durum da sergiye ayrı bir renk, heyecan kattı. Benim eserlerim ayrı ayrıydı ama sergide yer alması için hepsini bir panoya aktardım. Bu alanda çalışmalarım devam edecek."


İzmir'de hazırladı, UNESCO'ya ulaştı
İzmir'de hazırladı, UNESCO'ya ulaştı
İzmir'de hazırladı, UNESCO'ya ulaştı
İzmir'de hazırladı, UNESCO'ya ulaştı

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Ekonomi, Pandemi, Moda, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Kültür Sanat İzmir'de hazırladı, UNESCO'ya ulaştı - Son Dakika


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