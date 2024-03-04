İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ukrayna İstanbul Başkonsolosluğu iş birliğiyle 4-6 Mart tarihlerinde Ukrayna Sinema Günleri düzenliyor. Filmler Kültürpark İzmir Sanat'ta ücretsiz olarak İzmirliler ile buluşacak.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Ukrayna İstanbul Başkonsolosluğu iş birliğiyle düzenlediği Ukrayna Sinema Günleri bugün başlıyor. Üç gün sürecek etkinlik kapsamında filmler Kültürpark İzmir Sanat'ta ücretsiz olarak İzmirliler ile buluşacak. Program ile son yıllarda dünya çapında kazandığı başarılarla öne çıkan Ukrayna Sineması üzerine kültürel katkı sağlanması amaçlanıyor.
DÜNYA SİNEMASININ EN İYİ YÖNETMENİ
Ukrayna Sinema Günleri kapsamında açılış filmi olarak gösterilecek Maryna Er Horbach'ın "Klondike" filmi, Ocak 2022'de Sundance Film Festivali'nde "dünya sinemasının en iyi yönetmeni" ödülünü kazandı.
Ukrayna Sinema Günleri kapsamında çağdaş uzun metrajlı filmlerin yanı sıra Ukrayna sinema klasiği retrospektifi olarak Serhiy Paradzhanov'un "Unutulmuş Ataların Gölgeleri" izleyicilerin beğenisine sunulacak.
Etkinlik programı şu şekilde;
4 Mart, Pazartesi, 19.00
Klondike (100 dakika)
Ukraynaca, Türkçe alt yazı
5 Mart, Salı, 19.00
Nöbetçi Kulesi (111 dakika)
Ukraynaca, İngilizce alt yazı
5 Mart, Salı, 21.30
Unutulmuş Ataların Gölgeleri (95 dakika)
Ukraynaca, Türkçe alt yazı
6 Mart, Çarşamba, 19.00
Zakhar Berkut (132 dakika)
Ukraynaca
6 Mart, Çarşamba, 21.30
1944. Kırım. Sürgün (44 dakika)
Ukraynaca, İngilizce alt yazı
Son Dakika › Kültür Sanat › İzmir'de Ukrayna Sinema Günleri Başlıyor - Son Dakika
Kültür ve Turizm Bakanlığı Sedef Kakma Sanatçısı Sedat Erdem tarafından Kayseri'de Atatürk portrelerini midyeye işleyen eserlerin yer aldığı bir sergi açıldı. Sergide 2,5 yılda tamamlanan 23 eser sergilendi. Sanatçı, sergiyi üniversitede açarak öğrenci kazanmayı hedeflediğini belirtti.
ArtAnkara 10. Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı, bu yıl yurt içi ve yurt dışından 1600 sanatçıyı sanatseverlerle 6-10 Mart'ta buluşturacak. Fuarda, 110 galeri, 10 STK, 5 müze, 7 inisiyatif, 12 proje ve 8 üniversitenin yer alacağı belirtilirken, fuarın 10. yılına özel olarak 10 onur ödülü verileceği ifade edildi.
Halk ozanı Neşet Ertaş'ın ölümünün 12. yılında Niğde'de düzenlenen anma programında, Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü konuşma yaptı. Programda, Kampüs Genç Ofis Müzik Atölyesi öğrencileri tarafından Ertaş'ın sevilen eserleri seslendirildi ve müzik eğitmeni Gizem Gök teşekkür plaketi aldı.
Lübnan asıllı besteci ve ud sanatçısı Rabih Abou Khalil, 9 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda müzikseverlerle buluşacak. Khalil, Alman ve Fransız edebiyatını müziğe taşıdığı son çalışmasıyla sahne alacak. Konserde sanatçıya vokalde Arnavut şarkıcı Eline Duni, kemanda Mateusz Smoczynski, çelloda Krzystof Lenczowski ve davulda Jarrod Cagwin eşlik edecek. Rabih Abou Khalil, geleneksel Arap ezgileri, caz doğaçlamaları ve klasik müzik tekniklerini birleştiren müziğiyle tanınıyor. Ayrıca, farklı dillerden şairlerin eserlerini de müziğe dönüştürerek diller arası bir köprü kuruyor.
Resim ve heykel sanatçısı Adviye Bal'ın yağlı boya tablolarından ve heykellerinden oluşan yeni sergisi "Zamansız/Timeless", Red Rouge Art Galeri'de sanatseverlerle buluştu. Sergi, sanatçının insanın enerji düzeylerine göndermeler yapan siluet eserlerinden oluşuyor. Sergi, 23 Mart'a kadar ziyaret edilebilir.
Antalya Devlet Senfoni Orkestrası Flüt Sanatçısı Doç. Dr. Lelya Bayramoğulları, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) organizasyonuyla Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da yaşlı ve engellilere konser verdi. Bayramoğulları, dünya klasiklerinden ve Türk sanatçıların bestelerinden oluşan flüt dinletisi sunarken, Boşnakça Sevdalinka eserini de icra etti.
1-7 Mart Yeşilay Haftası kutlamaları çerçevesinde Bilecik'te bir ilk olan kapsamlı bir program düzenlendi. Etkinlikte, Yeşilay Bilecik Şube Başkanı, kurum müdürleri, STK'lar ve davetliler yer aldı. Programda gösteriler ve plaket takdimi de yapıldı.
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