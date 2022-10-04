İzmir haberleri | Folkart Gallery'de İzmir'in kurtuluşunun 100'üncü yılına özel sergi - Son Dakika
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İzmir haberleri | Folkart Gallery'de İzmir'in kurtuluşunun 100'üncü yılına özel sergi

04.10.2022 11:56
İzmir haberleri | Folkart Gallery'de İzmir'in kurtuluşunun 100'üncü yılına özel sergi

İzmir haber: DÜNYACA ünlü fotoğraf sanatçısı Çerkes Karadağ, İzmir'in kurtuluşunun 100. yılında, Folkart Gallery için, İzmir'i ve İzmir'in gündelik hayatını, 'sanatsal bir pencereden' görüntüledi.

DÜNYACA ünlü fotoğraf sanatçısı Çerkes Karadağ, İzmir'in kurtuluşunun 100. yılında, Folkart Gallery için, İzmir'i ve İzmir'in gündelik hayatını, 'sanatsal bir pencereden' görüntüledi. Karadağ'ın 'İzmir'in 100'ü' adlı fotoğraf sergisi, 8 Ekim-18 Aralık tarihleri arasında Folkart Gallery'de ziyaret edilebilecek.

Folkart Gallery, 2022-2023 sergi sezonunu, İzmir'in kurtuluşunun 100. yılında dünyaca ünlü fotoğraf sanatçısı Çerkes Karadağ'ın İzmir fotoğraflarıyla açıyor. Karadağ'ın İzmir fotoğraflarından oluşan 'İzmir'in 100'ü' adlı sergi 8 Ekim'de, kapılarını açacak. Sergide, Çerkes Karadağ'ın aylar süren çalışması sırasında çektiği 15 bin kare fotoğraf arasından seçilen 100 eser yer alacak.

ÖZEL ALBÜM HAZIRLANDI

Proje Direktörlüğü'nü Folkart Gallery Genel Koordinatörü Fahri Özdemir'in üstlendiği sergide yer alan tüm fotoğraflar, İzmir'in kurtuluşunun 100. yılı olarak tarihe geçen 2022 yılında çekildi. Sergi için Türkçe ve İngilizce olarak 300 sayfalık özel bir albüm de hazırlandı. Albümde Karadağ'ın fotoğraflarıyla birlikte gazeteci-yazar Doğan Hızlan, sanat eleştirmeni Evrim Altuğ; şair-yazar Ahmet Telli, şair-yazar Hüseyin Ferhad ve şair - yazar Ünal Ersözlü'nün yazıları ile ünlü şairlerin İzmir için yazılmış bazı şiirleri de yer alıyor. Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, "Güzel İzmir'in kurtuluşunun 100'üncü yılı nedeniyle özel bir projeyle sanatseverleri buluşturmak istedik. Fotoğraf sanatçısı Çerkes Karadağ, İzmir'i kurtuluşunun 100'üncü yılında ölümsüzleştirerek, tarihe anlamlı bir not bıraktı. Folkart Gallery olarak kentin bugününü geleceğe taşıyacak belgesel niteliğinde bir projeye imza attık" dedi.ÇERKES KARADAĞ KİMDİR?

Çerkes Karadağ, 1953 yılında Kars'ın Kağızman ilçesinde doğdu. 1978 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü'nden mezun oldu. 1985 yılında da Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Grafik Bölümü'nde de lisans eğitimini tamamladı. Karadağ 1971 yılından günümüze kadar grafiker, reklam yönetmeni, yayımcı, tanıtım fotoğrafçısı ve Film Denetleme Kurulu üyesi olarak Kültür Bakanlığı Yayınlar Dairesi'nde görev yaptı. 1987 yılında Karadağ, FOTOART isimli reklam ve tanıtım fotoğrafları atölyesini kurdu. Karadağ, 1990 yılında Fotoğraf Sanatı Uluslararası Federasyonu (FIAP), 'Artist of FIAP-(AFIAP)' ünvanını aldı. 2000 yılında Çek Cumhuriyeti Devlet Şeref Madalyası alan Çerkes Karadağ'ın çok sayıda ödülü ve kitapları bulunmaktadır.


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Kaynak: DHA

Çerkes Karadağ, Karadağ, İzmir, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat İzmir haberleri | Folkart Gallery'de İzmir'in kurtuluşunun 100'üncü yılına özel sergi - Son Dakika

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