İzmit'in ilk camisi, manevi iklimiyle hayran bırakıyor - Son Dakika
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İzmit'in ilk camisi, manevi iklimiyle hayran bırakıyor

17.07.2022 13:10

- İzmit'in ilk camisi, manevi iklimiyle hayran bırakıyor Kocaeli'de 14. yüzyılda inşa edilen İzmit'in ilk camisi Akçakoca Dere Cami, tarihi dokusu ve manevi iklimiyle hayran bırakıyor.

- İzmit'in ilk camisi, manevi iklimiyle hayran bırakıyor

KOCAELİ - Kocaeli'de 14. yüzyılda inşa edilen İzmit'in ilk camisi Akçakoca Dere Cami, tarihi dokusu ve manevi iklimiyle hayran bırakıyor.

Alaca Mescit Sokak'ta bulunan Akçakoca Dere Cami, 1327-1328 yıllarında Osmanlı İmparatorluğu'nun ikinci padişahı Orhan Gazi döneminde yaptırıldı. İzmit'in ilk camisi olan Akçakoca Dere Cami, adeta asırlara meydan okuyor. Ecdat yadigarı cami, kenti ziyaret eden yerli ve yabancı turistler tarafından da ilgi görüyor.

"İzmit'in ilk camisidir"

İzmit'in birçok tarihi camiye ev sahipliği yaptığını söyleyen imam Musa Gök, "Akçakoca Dere Cami, Orhan Gazi döneminde komutan Akçakoca Bey'e yaptırılmıştır. İzmit'in ilk camisidir. Cami, Akçakoca Dere Cami olarak isimlendirilmektedir. Caminin alt tarafında bulunan Süleyman Paşa Hamamı ile cami arasında dere geçtiği için Akçakoca Dere Cami denmiştir. Caminin hemen üst tarafında kılıçla cuma namazı kılınan Orhan Cami, alt tarafında Yumurtacı Cami vardır. Bu camilerden de ayrılması için buraya Akçakoca Dere Cami denmektedir" dedi.

"Bu tarihi yapıları gücümüzün nispetinde kıyamete kadar korumalıyız"

Tarihi camilerin ecdat hatırası olduğuna değinen Musa Gök, bu yapıların gelecek nesillere aktarılması noktasında vatandaşlara sorumluluk düştüğünü kaydetti. Gök, "1999 depreminde cami, minaresinin yıkılmasından kaynaklı bir hasar görmüştür ve aslına uygun şekilde restore edilmiştir. Bu tür camilerin korunması Türkiye Diyanet Vakfı tarafından önem arz etmektedir. Bizlerde ecdadımızın bize bıraktığı bu tarihi yapıları gücümüzün nispetinde kıyamete kadar korumalıyız. Bu camiler bize atalarımızdan yadigar kalmıştır. Bizler bu camileri aslına uygun şekilde koruyup, kollayarak bizden sonraki nesillere ulaştırmak mecburiyetindeyiz" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Son Dakika

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