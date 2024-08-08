Kağıthane Belediyesi\'nde El Yapımı Kağıt Atölyesi

Kültür Sanat

Kağıthane Belediyesi bünyesinde hizmet veren 'El Yapımı Kağıt Atölyesi'nde el yapımı kağıtçılık yaşatılmaya devam ediyor. Atölyeye gelen çocuklar atık kumaşların geri dönüştürülmesiyle farklı tür ve renkte kağıt elde ediyor.

Çocuklar El Yapımı Kağıt Atölyesi'nde hem kağıdın binlerce yıllık tarihini hem de çevreye zarar vermeden geri dönüşüm gibi doğal yöntemlerle, kağıt yapımını öğreniyor. Atölyede kağıtlar tamamen doğal malzemelerden üretiliyor. Atık pamuk, ipek, keten, yumurta kolileri, gazete kağıtları ve mısır dalları gibi birçok atıktan kağıt üretiliyor.

Kağıt Atölyesine gelen çocuklar kendi ürettikleri kağıtları kullanma imkanı da buluyor. El Yapımı Kağıt Atölyesine gelerek kendi getirdikleri atık kağıtları ve selüloz içerikli malzemeleri uygulamalı bir şekilde geleneksel yöntemlerle el yapımı kağıda dönüştürüyorlar.