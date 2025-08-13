Kahramanmaraş Fuarı\'nda 750 Bin Ziyaretçi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "2. Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı" 11 günde 750 bini aşkın ziyaretçi ağırladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Kahramanmaraş Fuar Merkezi'nde 1 Ağustos'ta kapılarını açan fuarın, halk oyunları gösterileri, konserler ve çeşitli etkinliklerin yanı sıra esnafın açtığı stantlarla ziyaretçilerini ağırlamaya devam ettiği belirtildi.

Fuarın, geride kalan 11 günde 750 bini aşkın ziyaretçi ağırlayarak büyük bir başarıya imza attığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Fuarda Ceza, Sakiler, İsmail Altunsaray, Bayhan, Murat Kekilli ve Merve Özbey gibi ünlü isimlerin sahne aldığı günlerde fuar alanı adeta insan seline sahne oldu. On binlerce müziksever, sevilen sanatçıların şarkılarına hep bir ağızdan eşlik ederek unutulmaz anlar yaşadı. Herkesin ilgisini çeken organizasyonda kültürel gösteriler, yerel lezzet stantları ve el sanatları sergileri gibi birçok etkinlik, fuar alanını adeta bir festival havasına büründürüyor."

Açıklamada, fuarın 31 Ağustos'a kadar misafirlerini ağırlamaya devam edeceği bildirildi.