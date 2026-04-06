Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kahta'da Rukiye Peyzo'nun Sanat Sergisi Açıldı

06.04.2026 09:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rukiye Peyzo'nun sergisi, doğa ve insan ilişkisini farklı temalarla ele alıyor. 10 Nisan'a kadar açık.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında Resim Öğretmeni Rukiye Peyzo'nun solo sergisi sanatseverlerle buluştu.

Kahta Fen Lisesi'nde görev yapan Peyzo'nun sergisinde; günlük yaşamdan insan figürleri, tarihi öğeler ve atık malzemeler üzerinden insanın doğa ve çevreyle ilişkisi ele alındı. Eserlerde psikoloji, insanın iç dünyası, yaşamın geçiciliği ve çevresel dönüşüm temaları ön plana çıktı.

Farklı teknik ve malzemelerin kullanıldığı sergide sanatçı, geçmiş ile günümüzü bir araya getirerek izleyicide farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Gündelik hayatta çoğu zaman göz ardı edilen detaylara dikkat çekmeyi amaçlayan eserler, insanın kendisiyle ve çevresiyle kurduğu ilişkiyi yeniden sorgulatıyor.

Sergiye ile ilgili açıklamada bulunan Resim Öğretmeni Rukiye Peyzo, "Bu sergiyle Kahta'da sanatın görünürlüğünü artırmayı, bölgedeki kültürel hayata katkı sunmayı ve özellikle gençleri sanatla buluşturmayı amaçlıyorum. Sanatın dönüştürücü gücüne inanıyorum ve bu alanda yeni bir soluk getirmek istiyorum" dedi.

Sergiyi ziyaret eden Kahta Kaymakamı Muhammed Usame Soysal, "İlçemizde bu tür kültürel ve sanatsal faaliyetlerin artması bizleri memnun ediyor. Sanatın özellikle gençler üzerindeki olumlu etkisi çok büyük. Bu anlamlı çalışmasından dolayı öğretmenimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Serginin 10 Nisan'a kadar açık olduğu öğrenildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Kültür, Sanat, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 12:31:53. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.