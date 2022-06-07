Kale projesi kazılarında Sivas'ın tarihi araştırılıyor - Son Dakika
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Kale projesi kazılarında Sivas'ın tarihi araştırılıyor

07.06.2022 12:10

Sivas Belediyesince yürütülen Kale projesi kapsamındaki kazılarda ortaya çıkarılan ve bir kısmı Sivas Arkeoloji Müzesinde sergilenen buluntular, şehrin geçmişine ışık tutuyor.

Sivas Belediyesince yürütülen Kale projesi kapsamındaki kazılarda ortaya çıkarılan ve bir kısmı Sivas Arkeoloji Müzesinde sergilenen buluntular, şehrin geçmişine ışık tutuyor.

Gök Medrese ile Ulu Cami'yi bütünleştirecek Kale projesinde kazı çalışmaları devam ediyor.

Az katlı binaları, sosyal tesisleri, butik otelleri, ibadet yerleri, bedesteni, arastası, el sanatları çarşısı, konakları, restoranı, kafesi, hamamı olan mahalle kültürünün hayata geçirileceği projede, Osmanlı ve Cumhuriyet'in ilk dönemlerindeki mahalle mimarisinden örnekler sunulması planlanıyor.

Proje kapsamında, 3. derecede arkeolojik sit alanı olan bölgede Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdal Eser'in başkanlığındaki kazılar da sürüyor.

"110 bin parça eser ortaya çıkarıldı"

Prof. Dr. Erdal Eser, AA muhabirine, alanda yaklaşık 2 yıldır çalıştıklarını söyledi.

Buluntular hakkında bilgi veren Eser, "Seramik başta olmak üzere yaklaşık 110 bin parça eser ortaya çıkarıldı. Bunların 300'ü Sivas Arkeoloji Müzesi'ne envanter eser olarak teslim edildi. Bunlar içerisinde çok önemli parçalar var. Tarihi metinlerden bildiğimiz ama yerini bulamadığımız bazı yapıların varlığından da bu kazı sırasındaki buluntularla haberdar olduk." dedi.

Eser, buluntuların genelde seramik olduğuna dikkati çekerek, "Hitit döneminden Geç Osmanlı'ya kadar yayılan geniş yelpazede eserlerimiz var. Yoğunluk Türk dönemiyle başlıyor. Kentin Bizans, Roma ve öncesine dair bildiklerimiz sınırlı. Bu kazıda çıkarılanlar, Roma ve Bizans döneminde kentin yerleşiminin nerelere kadar yayıldığını anlamamız açısından bize yardımcı oluyor." diye konuştu.

Sivas kent merkezinde Hitit yerleşkesinin olduğunun 1940'lı yıllardan beri bilindiğini aktaran Eser, kazıda gaga ağızlı Hitit testisine ait bir parça bulduklarını dile getirdi.

Eser, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait buluntular çıkardıklarını, özellikle friz parçasının toprak kaledeki Selçuklu Sarayı'nın varlığının en önemli kanıtlarından olduğunu belirtti.

"Kentin geçmişine ilişkin en önemli veriler, çalıştığımız bölgede"

Sivas'ın çok büyük yüz ölçüme sahip olduğunu ve çok sayıda çalışma yürütüldüğünü aktaran Eser, şöyle devam etti:

"Yüzey araştırmaları ve ilimizde aktif hale geçen Hitit kazısı var. Divriği Kalesi'nde yürütülen kazı var. Bunların hepsi bölgenin geçmişine yönelik malzeme veriyor ama kent merkezi açısından elimiz pek güçlü değildi. Kentin geçmişine ilişkin en önemli veriler, şu anda çalıştığımız bölgede yer alıyor. Çok büyük alanda çalışılıyor, daha çok küçük bir bölümünü açmış durumdayız ve açmaya devam ediyoruz. Büyük ihtimalle oradan gelen veriler, Sivas'ın kurulduğu ilk alanı da anlamamıza yardım edecek."

Kale projesi kazılarında Sivas'ın tarihi araştırılıyor
Kale projesi kazılarında Sivas'ın tarihi araştırılıyor
Kale projesi kazılarında Sivas'ın tarihi araştırılıyor
Kale projesi kazılarında Sivas'ın tarihi araştırılıyor

YORUMLAR
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Tarihi Arpaz Kalesi restore edileceği günleri bekliyor Tarihi Arpaz Kalesi restore edileceği günleri bekliyor Tescilli mezarlıkta kaçak kazı yaptılar, tarihi yapılara zarar verdiler Tescilli mezarlıkta kaçak kazı yaptılar, tarihi yapılara zarar verdiler
Kaynak: AA

Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kale projesi kazılarında Sivas'ın tarihi araştırılıyor - Son Dakika

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