Karabük'te öğrenci yurtlarında oda ışıklarıyla "ATA" ve "1919" yazısı oluşturuldu - Son Dakika
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Karabük'te öğrenci yurtlarında oda ışıklarıyla "ATA" ve "1919" yazısı oluşturuldu

18.05.2022 23:32
Karabük'te öğrenci yurtlarında oda ışıklarıyla "ATA" ve "1919" yazısı oluşturuldu

Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Karabük Asiye Hatun ve Soğuksu yurtlarında, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla oda ışıklarıyla "ATA" ve "1919" yazısı oluşturuldu.

Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Karabük Asiye Hatun ve Soğuksu yurtlarında, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla oda ışıklarıyla "ATA" ve "1919" yazısı oluşturuldu.

Karabük Üniversitesi kampüsündeki 3 bloklu Asiye Hatun Yurdu ile Soğuksu Yurdu'nda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla ışıklı etkinlik yapıldı.

Yurtlardaki bazı odaların ışıkları yakılarak "ATA" ve "1919" yazısı oluşturuldu.

Etkinlik dron kamera ile görüntülendi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Karabük'te öğrenci yurtlarında oda ışıklarıyla 'ATA' ve '1919' yazısı oluşturuldu - Son Dakika


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