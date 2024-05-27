Karabük'te Otizmli Öğrenciler El Sanatları ve Müzik Kurslarında Yeteneklerini Geliştiriyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Karabük'te Otizmli Öğrenciler El Sanatları ve Müzik Kurslarında Yeteneklerini Geliştiriyor

Karabük\'te Otizmli Öğrenciler El Sanatları ve Müzik Kurslarında Yeteneklerini Geliştiriyor

Karabük'te otizmli öğrenciler, el sanatları, resim ve müzik kurslarına katılarak yeteneklerini keşfedip geliştiriyor. Karabük Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü tarafından açılan kurslarda, öğrenciler hem sosyalleşme imkanı buluyor hem de günlük yaşam becerilerini artırıyor. Öğrencilere ücretsiz servis aracı tahsis edilirken, Karabük Belediyesi de el sanatları, resim ve dekoratif ahşap süsleme kursları açarak öğrencilerin yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefliyor. Öğrencilerin yaptığı eserler sergileniyor ve destekleniyor. Aileler ise çocuklarını güvenle bırakabilecekleri bir yer olduğunu belirterek devlete teşekkür ediyor.

27.05.2024 12:43
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Karabük'te el sanatları, resim ve müzik kurslarında bire bir eğitim alan otizmli öğrenciler, yeteneklerini keşfedip geliştirmenin yanı sıra sosyalleşme imkanı buluyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, AA muhabirine, örgün eğitimin dışına çıkan özel eğitim öğrencilerinin Karabük Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğünce açılan sosyal, kültürel, sportif ve beceri kazandırma kurslarına katıldığını söyledi.

Orta ve ağır düzeyde otizmli öğrenciler için Karabük Belediyesi Üniversite Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezi'nde ve Mehmet Mescier Uygulama Okulu'nda günlük yaşam becerilerini daha da artırmak için el sanatları, resim ve dekoratif ahşap süsleme kurslarının açıldığını anlatan Akbaş, iki merkezde 18 öğrencinin eğitim aldığını ifade etti.

Akbaş, öğrencilere kurs boyunca ücretsiz servis aracı tahsis edildiğini belirterek, "Sevgi engel tanımaz şiarıyla, eğitim ailemizin tüm üyeleriyle özel öğrencilerimizin ihtiyaçlarına en iyi cevabı vermek için var gücümüzle ve her gün yol almak suretiyle çalışıyoruz. Özel öğrencilerimiz okullarımızdan mezun olması halinde halk eğitimi merkezlerimizce açılan kurslarımız aracılığıyla hayat boyu eğitimlerine devam etmektedirler. Onları her anlamda destekliyoruz ve yanlarında oluyoruz." diye konuştu.

"En güzel ödülümüz özel öğrencilerimizin yüzündeki tebessüm"

Üniversite Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezi sorumlusu Asiye Nurşen Dağ da Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya'nın kurslara hassasiyet gösterdiğini dile getirdi.

Belediye imkanları doğrultusunda özel öğrencilerin en iyi eğitimi almaları için çalıştıklarını vurgulayan Dağ, "Bu iş emek, sabır ve sevgi isteyen bir iş. İşbirliği içinde çalışıyoruz. En güzel ödülümüz de özel öğrencilerimizin yüzündeki tebessüm." dedi.

Özel eğitim öğretmeni Suna Tunay ise kurslarda özel öğrencilerin günlük yaşam aktivitelerini en yüksek seviyeye çıkarabilmek için çalıştıklarını kaydetti.

Öğrencilerin sosyal hayata uyum sağlamaları için el sanatları öğretmenleriyle el ve göz koordinasyonlarını desteklediklerini, atık malzemelerle etkinlikler yaptıklarını aktaran Tunay, "Beden eğitimi öğretmeni eşliğinde çocuklarımız spor yapıyorlar. Öğrencilerimizin her birinin kendisine has muhteşem yetenekleri var. Özel eğitim öğretmenlerimizle resim ve müzik alanlarındaki bu yeteneklerini teşvik ediyoruz. Çocuklarımızın yaşam kalitesini bir nebze de olsa öğretmenlerimizle yükseltmeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

El sanatları öğretmeni Tuğba Akkaya, özel eğitim öğrencilerinin öğretmenlerine, öğretmenlerinin de öğrencilerine kattığı çok büyük değerler olduğunu vurguladı.

Özel öğrencilerle çalışmaktan çok büyük mutluluk duyduğunu belirten Akkaya, "Onlara bir nebze de olsa bir şey katabilmemiz, yaşamlarına dokunabilmek demektir. Öğrencilerimle genellikle atık malzemeler üzerine çalışıyoruz. Çok güzel ürünler çıkardık ve her sene sergi açtık." şeklinde konuştu.

"Çocuklarımızı güvenle bırakabileceğimiz bir yer"

Öğrencilerden 26 yaşındaki Muhammet Talha Erkut'un annesi Habibe Erkut, oğlu için 7 yıldır Karabük Halk Eğitim Merkezi'nden hizmet aldıklarını ifade etti.

Oğlu ile bir özel eğitim, bir de el sanatları öğretmeninin ilgilendiğini anlatan Erkut, şöyle devam etti:

"Talep olduğu takdirde beden eğitimi, müzik ve resim kursları da veriliyor. Talha'nın el sanatlarına ilgisi ve el becerisi iyi olduğu için el sanatları kursu açıldı. Oğlum geri dönüşüm malzemelerle çok güzel eserler üretti. Sergilerimiz oldu. Devletimize bize verdiği destek için çok teşekkür ediyoruz. Özel bireylerin anneleri olarak çocuklarımızı güvenle bırakabileceğimiz bir yer. Onları hayata hazırlayan bir yer. Burada aldıkları eğitimden çok memnunuz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Karabük'te Otizmli Öğrenciler El Sanatları ve Müzik Kurslarında Yeteneklerini Geliştiriyor - Son Dakika

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