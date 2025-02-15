Kardaki Selçuklu Eseri: 1. Alaeddin Keykubad Heykeli

Kültür Sanat

Taş oyma sanatçısı Ali Akargöl, Kayseri'deki tarihi Hunat Hatun Medresesi'nin bahçesine Anadolu Selçuklu Sultanı 1. Alaeddin Keykubad'ın kardan heykelini yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tarihi medresenin kapısından içeri girenleri karşılayan 1. Alaeddin Keykubad'ın kardan heykeli, ilgi çekiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, medresedeki küçük atölyesinde Kültepe Ören Yeri'nden çıkan tabletlerin replikasyonlarını imal eden taş oyma sanatçısı Akargöl, 1. Alaeddin Keykubad'ın büstünü yaptığını anlattı.

Heykelin tamamıyla Selçuklu çalışması olduğunu belirten Akargöl, "Bir Selçuklu çinisi kondurdum. Kaidenin üzerine Alaeddin Keykubad, arka planda yine bir Selçuklu kemeri ve onun üzerinde bir Selçuklu kartalı yaptım. Bir bütün olarak kompozisyon halinde çalıştım. Sultanın kabri burada. Bundan dolayı kendisini çalışmamızın iyi olacağını düşündüm." ifadelerini kullandı.

Aynı yerde 8 Şubat'ta Mimar Sinan'ın kardan heykelini de yaptığını anımsatan Akargöl, Hunat Hatun Medresesi Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki iki heykelin sanatseverleri beklediğini belirtti.