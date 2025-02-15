Kardaki Selçuklu Eseri: 1. Alaeddin Keykubad Heykeli - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Kardaki Selçuklu Eseri: 1. Alaeddin Keykubad Heykeli

Kardaki Selçuklu Eseri: 1. Alaeddin Keykubad Heykeli

Ali Akargöl, Kayseri'nin Hunat Hatun Medresesi'nde 1. Alaeddin Keykubad'ın kardan heykelini yaptı.

15.02.2025 12:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Taş oyma sanatçısı Ali Akargöl, Kayseri'deki tarihi Hunat Hatun Medresesi'nin bahçesine Anadolu Selçuklu Sultanı 1. Alaeddin Keykubad'ın kardan heykelini yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tarihi medresenin kapısından içeri girenleri karşılayan 1. Alaeddin Keykubad'ın kardan heykeli, ilgi çekiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, medresedeki küçük atölyesinde Kültepe Ören Yeri'nden çıkan tabletlerin replikasyonlarını imal eden taş oyma sanatçısı Akargöl, 1. Alaeddin Keykubad'ın büstünü yaptığını anlattı.

Heykelin tamamıyla Selçuklu çalışması olduğunu belirten Akargöl, "Bir Selçuklu çinisi kondurdum. Kaidenin üzerine Alaeddin Keykubad, arka planda yine bir Selçuklu kemeri ve onun üzerinde bir Selçuklu kartalı yaptım. Bir bütün olarak kompozisyon halinde çalıştım. Sultanın kabri burada. Bundan dolayı kendisini çalışmamızın iyi olacağını düşündüm." ifadelerini kullandı.

Aynı yerde 8 Şubat'ta Mimar Sinan'ın kardan heykelini de yaptığını anımsatan Akargöl, Hunat Hatun Medresesi Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki iki heykelin sanatseverleri beklediğini belirtti.

Kaynak: AA

Alaeddin Keykubad, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Hunat Hatun, Selçuklu, kayseri, Kültür, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kardaki Selçuklu Eseri: 1. Alaeddin Keykubad Heykeli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:35 Feraye Tanyolaç’ın Bebek’te 11 bin TL’ye oturduğu evin yeni kirası belli oldu Feraye Tanyolaç'ın Bebek'te 11 bin TL'ye oturduğu evin yeni kirası belli oldu
11:45 Chery ve BYD’nin hangi illere fabrika kuracağı netleşti Chery ve BYD'nin hangi illere fabrika kuracağı netleşti
11:42 TBMM’nin en çalışkan milletvekilleri Birinci ve ikinci sırada sürpriz isimler var TBMM'nin en çalışkan milletvekilleri! Birinci ve ikinci sırada sürpriz isimler var
10:14 Milyarlık servetin yüzüne bakan yok Milyarlık servetin yüzüne bakan yok
07:18 Van Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atandı Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atandı
15:33 2032’de dünya’ya çarpabilecek asteroitin yıkıcı etkisi görüntülendi 2032'de dünya'ya çarpabilecek asteroitin yıkıcı etkisi görüntülendi
15:30 Galatasaray-Adana Demirspor maçının hakemi hakkında karar çıktı Galatasaray-Adana Demirspor maçının hakemi hakkında karar çıktı
15:20 Vatandaş fotoğrafını çekip isyan etti Zincir marketler tüketiciyi işte böyle kandırıyor Vatandaş fotoğrafını çekip isyan etti! Zincir marketler tüketiciyi işte böyle kandırıyor
15:18 Trump’tan diplomatik gaf:’Tek Kelime Anlamıyorum’ dedi, ortalık karıştı“ Trump'tan diplomatik gaf:'Tek Kelime Anlamıyorum' dedi, ortalık karıştı!"
15:15 Tolga Savacı’nın eşi Nermin Bezmen’den duygusal paylaşım Tolga Savacı'nın eşi Nermin Bezmen'den duygusal paylaşım
14:56 TBMM lokantasındaki güncel fiyatlar tartışma yarattı TBMM lokantasındaki güncel fiyatlar tartışma yarattı
14:49 Edin Dzeko’nun elinde kırık tespit edildi Edin Dzeko'nun elinde kırık tespit edildi
14:47 Diyarbakır’da Piyalepaşa Rezidansı’nda Su Sorunu: Kirli Sondaj Suyu Kullanılıyor Diyarbakır'da Piyalepaşa Rezidansı'nda Su Sorunu: Kirli Sondaj Suyu Kullanılıyor
14:45 TÜSİAD YİK Başkanı hakkında soruşturma TÜSİAD YİK Başkanı hakkında soruşturma
14:41 Dev organizasyon İstanbul’da düzenlenecek Dev organizasyon İstanbul'da düzenlenecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2025 13:22:03. #1.11#
SON DAKİKA: Kardaki Selçuklu Eseri: 1. Alaeddin Keykubad Heykeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.