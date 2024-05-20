Kültür Sanat

Kars'ta Çini Sergisi göz kamaştırdı

KARS - Kars'ta Çini Sergisi göz kamaştırdı. Kafkas Harp Tarihi Müzesi'nde açılan sergi yoğun ilgi gördü.

Kars Valiliği Kültür ve Sanat Evi Sorumlusu Kaan Özata, yönetimindeki geleneksel el sanatları Çini kursu öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan el emeği göz nuru eserler, Turizm Haftası etkinlikleri çerçevesinde Kafkas Harp Tarihi Müzesi'nde sergilendi.

Açılışı Kars Valisi Ziya Polat tarafından yapılan sergide yer alan ve renklerin dile geldiği sergide 100'e yakın çini süslemeler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Serginin açılışında konuşan Çini Kursu Öğretmeni Emine Çelebi, "Yaklaşık 8 ay önce Kars Kültür ve Sanat Merkezi'nde kurs açtık. Kursiyerlerimizin katılımı çok iyi oldu. 20 kayıtlı, 20'iyi aşkın da kayıtsız öğrencim var. Öğrencilerim tamamen ev hanımlarına yönelik, ben ev hanımlarının istihdam edilmesi üzerine bu sergiyi açtım. Hanımlar çok başarılı çıktılar azimliydiler. Hepsi öğrettiklerimi büyük bir azimle, çabayla öğrendiler. Birlikte bu sergiyi tamamladık. Çok uzun vadeli evreler atlattık. Çok şükür bütün zorlukların üstesinden geldik" dedi.

Vali Ziya Polat ve beraberindekiler daha sonra açılışı yapılan sergiyi gezdi. Polat sergi hakkında yetkililerden bilgi aldı. Sergi hafta boyunca açık kalacak.