Kartepe\'de açık havada sinema keyfi

Kartepe'de yaz etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Açık Hava Sinema Geceleri"nde, "Nefes: Yer Eksi İki" filmi izleyiciyle buluştu.

Kartepe Belediyesinin yaz aylarında vatandaşları kültür ve sanat etkinlikleriyle bir araya getirmek amacıyla organize ettiği açık hava sinema gösterimleri devam ediyor. Ertuğrulgazi Mahallesi Kanal Park Açık Hava Sinema Alanı'nda gerçekleştirilen hafta sonu programında, Türk sineması yapımlarından "Nefes: Yer Eksi İki" filminin gösterimi yapıldı. Aileleriyle birlikte açık hava sinema alanına gelen her yaştan ilçe sakini etkinliğe ilgi gösterdi.

Film öncesinde ve gösterim boyunca Kartepe Belediyesi ekipleri katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Her hafta farklı bir filmin sinemaseverlerin izlenimine sunulduğu "Açık Hava Sinema Geceleri" etkinliklerinin, yaz boyunca aynı alanda devam edeceği bildirildi. - KOCAELİ