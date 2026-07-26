Katerina Köşkü: Tarih ve Doğanın Buluşma Noktası - Son Dakika
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Katerina Köşkü: Tarih ve Doğanın Buluşma Noktası

Katerina Köşkü: Tarih ve Doğanın Buluşma Noktası
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Sarıkamış'taki tarihi Katerina Köşkü, restore edilerek turizme kazandırılmayı bekliyor.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, sarıçam ormanlarının arasında adeta zamana meydan okuyan tarihi Katerina Köşkü, havadan görüntülendi. Hiç çivi kullanılmadan inşa edilen ve mimarisiyle dikkat çeken köşk, doğal güzelliklerle birleşen eşsiz görüntüsüyle görenleri kendine hayran bırakıyor. Yıllardır atıl durumda bulunan tarihi yapının restore edilerek turizme kazandırılması ise bölge halkının en büyük beklentileri arasında yer alıyor.

Rus Çarı II. Nikola döneminde av köşkü olarak inşa edilen ve halk arasında "Çar Nikola'nın Av Köşkü" olarak da bilinen tarihi yapı, Sarıkamış'ın yüksek rakımlı sarıçam ormanları içerisinde bulunuyor. Baltık mimarisinin en dikkat çekici örneklerinden biri olarak gösterilen köşk, hiçbir metal çivi kullanılmadan ahşap geçme tekniğiyle inşa edilmesiyle mimarlık tarihinin önemli eserleri arasında yer alıyor.

Yıllara ve zorlu iklim şartlarına rağmen ayakta kalmayı başaran Katerina Köşkü, havadan çekilen görüntülerde yemyeşil sarıçam ormanlarının ortasında adeta kartpostallık manzaralar oluşturdu. Özellikle yaz aylarında doğaseverlerin, fotoğraf tutkunlarının ve tarih meraklılarının ilgisini çeken yapı, kış aylarında ise karla kaplanan doğasıyla masalsı bir görünüme bürünüyor.

"Turizmin gözde noktası olabilir"

Uzun yıllardır sahipsiz kalan tarihi köşkün gerekli restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından kültür turizmine kazandırılması hedefleniyor. Katerina Köşkü'nün yalnızca Sarıkamış'ın değil, Kars'ın turizm potansiyeline de önemli katkılar sağlayacağı ifade ediliyor.

"Tarih ve doğa aynı noktada buluşuyor"

Bir yanda yüzlerce yıllık sarıçam ormanları, diğer yanda çivi kullanılmadan inşa edilen eşsiz mimarisiyle Katerina Köşkü, Sarıkamış'ın saklı hazineleri arasında gösteriliyor. Havadan görüntülenen tarihi yapı, hem mimari özellikleri hem de bulunduğu doğal ortamla ziyaretçilerine unutulmaz bir atmosfer sunuyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Katerina Köşkü: Tarih ve Doğanın Buluşma Noktası - Son Dakika

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