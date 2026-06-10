İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde Türk halk ve sanat müziği koroları müzikseverlerle buluştu.
Kemalpaşa Halk Eğitimi Merkezi korolarının "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında düzenlediği konser, Dere Mesire Tiyatro Sahnesinde gerçekleştirildi.
Şarkı ve türkülerin seslendirilmesinin ardından koro şeflerine Kemalpaşa Halk Eğitim Merkezi Müdürü Cengiz Aktı çiçek takdim etti.
Son Dakika › Kültür Sanat › Kemalpaşa'da Müzikseverler İçin Konser - Son Dakika
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