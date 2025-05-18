Kilis'te 19 Mayıs Coşkusu Merve Özbey Konseri ile Yaşandı

Kilis'te vatandaşlar Merve Özbey ile coştu

KİLİS - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Kilis Belediyesi tarafından konser düzenlendi. Kilis İl Spor Müdürlüğü'nün açık otoparkında gerçekleştirilen konserde sanatçı Merve Özbey sahne aldı. Yüzlerce müzikseverin katıldığı konser büyük ilgi gördü.

Şehrin dört bir yanından gelen vatandaşlar ve üniversite öğrencileri, Merve Özbey'in sevilen şarkılarına eşlik ederek doyasıya eğlendi. Geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Volkan Konak da unutulmadı, sahnede anıldı. Konser sırasında Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, bir vatandaşın ısrarı üzerine müzik eşliğinde oynadı. Gecenin sonunda Başkan Bilecen, Merve Özbey'e çiçek takdim etti.

Yaklaşık iki saat süren konserde birbirinden güzel şarkılar seslendirilirken, katılımcılar da sanatçıya eşlik ederek 19 Mayıs coşkusunu hep birlikte yaşadı.