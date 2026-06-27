Kırşehir\'de Gizemli Figür Keşfi

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'in Kaman ilçesine bağlı Ömerhacılı beldesinde dağ yürüyüşü yapan bir grup, tarihi Kuş Kalesi'nde insan ya da uzaylı figürünü andırdığı değerlendirilen bir şekil tespit etti. Bölgeyi inceleyen tarih araştırmacıları, figürün bilimsel olarak araştırılması ve tescillenmesi gerektiğini belirtti.

Doğal ve tarihi yapısıyla dikkat çeken, antik dönemlerden itibaren stratejik bir savunma noktası olarak kullanıldığı değerlendirilen Ömerhacılı Kuş Kalesi'nde yürüyüş yapan grup, kayalık alanda dikkat çeken bir figürle karşılaştı. Bölgede incelemelerde bulunan Kent Konseyi Tarih Araştırma Grubu Başkanı ve Sosyal Bilgiler Öğretmeni Şenol Dönmez; figürün ilk incelemelerde insan ya da uzaylı siluetini andırdığını ifade etti. Dönmez; "İnsan ya da uzaylı figürü olarak düşünmekteyiz. Uzmanların bölgede çalışma yapması ve figürün tescillenmesi uygun olur" dedi. Ömerhacılı köyü sakinlerinden Murat Karaca ise bölgede yer alan figürün ne olduğunun araştırılmasını istediklerini belirtti. Yaser Kaplan da bölgede doğup büyüdüğünü ifade ederek, "Burada insan ve yaşam kalıntıları bulunuyor" diye konuştu.

Binlerce yıllık geçmişe sahip kale

Kaman ilçe merkezine yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta bulunan Ömerhacılı beldesinin güneyindeki 1710 metre rakımlı Baran Dağı üzerinde yer alan Kuş Kalesi'nin tarihinin M.Ö. 2000'li yıllara kadar uzandığı belirtiliyor. Bölgenin geçmişte Hititler ve Frigler başta olmak üzere Romalılar dönemi medeniyetine de ev sahipliği yaptığı ifade ediliyor. Roma ve Bizans dönemlerinde de kullanıldığı değerlendirilen kale, sarp kayalıklar üzerine inşa edilmesi sayesinde doğal savunma avantajına sahip bulunuyor.

Su tüneli ve Orta Çağ izleri dikkat çekiyor.

Bölgede tespit edilen figürün kökeni ve niteliğinin belirlenmesi amacıyla uzman ekipler tarafından yapılacak bilimsel çalışmaların, alanın tarihi ve kültürel değerine ilişkin yeni veriler ortaya koyması bekleniyor. - KIRŞEHİR