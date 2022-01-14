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Kitapseverler Pursaklar'da buluştu - Son Dakika

Kitapseverler Pursaklar'da buluştu

14.01.2022 17:18
Kitapseverler Pursaklar'da buluştu

Kitapseverler Pursaklar'da buluştu23 Ocak tarihleri arasında kitapseverleri ağırlayacak.

Kitapseverler Pursaklar'da buluştu

ANKARA Pursaklar Yaşam Merkezinde bu yıl ilki düzenlenen Kitap Günleri başladı. Pursaklar, 14-23 Ocak tarihleri arasında kitapseverleri ağırlayacak.

Pursaklar Yaşam Merkezinde bu yıl ilki düzenlenen Kitap Günleri, 14-23 Ocak tarihleri arasında Kitapseverleri ağırlayacak. 105 yayın evinin katılım sağladığı Kitap Günlerinde, kültürel yayınların yanı söyleyişi ve tiyatro gösterileri de yer aldı.

1. Kitap Günleri'nde standları gezen Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Burası bizim yaşam merkezimiz aslında 7'den 77'ye her yaş grubuna ve cinsiyete hitap eden kültürel ve sanatsal etkinliklerimizin olduğu bir alan kitap fuarıyla da bunu taçlandırmış olduk. 105 ayrı yayın evi 10 ayrı ünlü yazarımızın söyleyişini beraberinde tiyatro gösterileri, müzikaller her yaş grubunun ilgisini çekecek bir program oldu. Birincisini yapıyoruz. Pursaklar 160 bin nüfuslu bir ilçe bu çapta bir kitap fuarına cesaret etmek aslında bizim için önemliydi. Arkadaşlarımızla biz bu işi yapabileceğimize inandık. Pursaklar'daki gençlerimiz, insanımız eğitime kültüre okumaya sanata spora değer veriyor. Bugün bunlara öncülük etmek bunu genişletmek için çalışmaların içinde daha önce de olduk şimdide devam ediyoruz. Bir de açlığımız vardı doğrusu son 2 buçuk yıldır pandeminin zorluğu vardı birçok sanatsal kültürel faaliyet kapanmıştı. Evlere kapandığımız günler vardı. Şimdi bir miktar okullar açılınca ilginin yoğun olacağını tahmin etmiştik. Çok şükür bunu hep birlikte görüyoruz" diye konuştu.

Fuara gelecek vatandaşlara da seslenen Çetin, "10 gün süreyle devam edecek sabah 9'dan akşam 18'e kadar yaşam merkezimizdeki değerli yayınevlerinin kitaplarını, yine yazarlarımızın imza günlerini takip edebilirler. Bunları sosyal medya hesaplarımız üzerinden takip edebilirler Bugün daha birinci günümüz daha bundan sonra dokuz gün var bütün izleyicilerimiz sadece Pursaklar'ı değil Ankara'dan da bizi izleyen bütün izleyicilerimizi davet ediyorum" şeklinde konuştu.

Kitapseverler Pursaklar'da buluştu
Kitapseverler Pursaklar'da buluştu
Kitapseverler Pursaklar'da buluştu

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Pursaklar, Tiyatro, Kitap, Ocak, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Kitapseverler Pursaklar'da buluştu - Son Dakika


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