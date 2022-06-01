Kozan düşman işgalinden kurtuluşunu coşkuyla kutluyor - Son Dakika
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Kozan düşman işgalinden kurtuluşunu coşkuyla kutluyor

01.06.2022 19:09

Kozan düşman işgalinden kurtuluşunu coşkuyla kutluyor Kozan Kurutuluş kutlamaları şehir turu ile başladı Kozan'ın Fransız ve Ermeni işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlamaları atlı birliklerin ve Kuva-i Milliye Milli Mücahitler Derneği üyelerinin şehir turu ile başladı.

Kozan düşman işgalinden kurtuluşunu coşkuyla kutluyor

Kozan Kurutuluş kutlamaları şehir turu ile başladı

ADANA - Kozan'ın Fransız ve Ermeni işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlamaları atlı birliklerin ve Kuva-i Milliye Milli Mücahitler Derneği üyelerinin şehir turu ile başladı.

Kozan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlamaları ilçede coşkuyla başladı. Türk bayrakları ile süslenen tarihi Kozan sokakları 2 Haziran 1920 tarihinde Fransız ve Ermeni işgalinden Kozan'ın kurtarılışının 102. Yıl dönümü kutlamaları için Kozanlılar bir araya gelerek Türk bayrakları ile şehir turu yaptı.

Kentte Hürriyet kızı ve atlı birlikler, Kozan halk eğitim merkezi mehteran takımı ve Kuva-i Milliye Mücahitler derneği genel merkezi, Hatay, Kahramanmaraş, Adana üyelerinin katılımı ile tarihi çarşıdan Muhsin Yazıoğlu parkına yüründü. 7'den 70 vatandaş vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile yürüyüşe eşlik etti.

Türkiye Kuva-i Milliye Mücahitler Derneği genel merkezi üyeleri zafer coşkusu 'nu 102 yıl önceki heyecan ile yaşadıklarını belirterek etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan Kozan'ın kurtuluşunun 100. yılında Pandemi nedeni ile kutlamaların kısıtlı imkanlarla kutladıklarını bekiterek " Kozan'ın Fransız ve Ermeni işgalinden kurtarılmasının bu yıl büyük bir coşku içinde kutladıklarını söyledi.

Bu yıl Kozan Kurtuluşunun Kozan Kurtuluş Festivali ile birlikte coşkuyla kutlanacağını belirten Özgan," 2 Haziran sabahı Hürriyet kızını Hoşkadem camisinden kurtarılarak Türk Bayrağı'nı gururla dalgalandıracağız" dedi.

Kozan Kurtuluş etkinlikleri 4 Hazirana kadar ilçede düzenlenen etkinlikler ile kutlamalara devam edecek.

Kozan düşman işgalinden kurtuluşunu coşkuyla kutluyor
Kozan düşman işgalinden kurtuluşunu coşkuyla kutluyor
Kozan düşman işgalinden kurtuluşunu coşkuyla kutluyor
Kozan düşman işgalinden kurtuluşunu coşkuyla kutluyor

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Kozan düşman işgalinden kurtuluşunu coşkuyla kutluyor - Son Dakika


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