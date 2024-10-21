Kürtün\'deki Örümcek Ormanları Sonbahar\'a Büyüledi

Kültür Sanat

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesindeki "Örümcek Ormanları"nda sonbahar renkleri hakim olmaya başladı.

İlçeye bağlı Yeşilköy köyü sınırlarında yer alan ve 1998'de "Örümcek Ormanı Tabiatı Koruma Alanı" ilan edilen 2 bin 630 dekarlık alanda, tabiat anıtı olarak tescillenmiş ladin ve köknar ağaçları bulunuyor.

Ziyaretçilerini bu günlerde güz renkleriyle karşılayan orman, Gümüşhane kent merkezine 60, Kürtün ilçe merkezine ise 11 kilometre mesafede bulunuyor.

Bitki örtüsündeki sıklık nedeniyle Örümcek Ormanları ismi verilen bölge, renk cümbüşüyle sonbaharda da misafirlerine unutulmaz bir deneyim yaşatıyor.