Kütahya'da "Yüreklerde Akif, Dillerde Hürriyet" sergisi açıldı - Son Dakika
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Kütahya'da "Yüreklerde Akif, Dillerde Hürriyet" sergisi açıldı

07.04.2022 14:15
Kütahya'da "Yüreklerde Akif, Dillerde Hürriyet" sergisi açıldı

Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan özgün çalışmalardan oluşan "Yüreklerde Akif, Dillerde Hürriyet" sergisi açıldı.

Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan özgün çalışmalardan oluşan "Yüreklerde Akif, Dillerde Hürriyet" sergisi açıldı.

Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Elif Telli, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ndeki açılışta yaptığı konuşmada, sergilenen eserlerle Mehmet Akif Ersoy'u anmayı amaçladıklarını söyledi.

Enstitü olarak "Yüreklerde Akif, Dillerde Hürriyet" temalı çalışmalar yaptıklarını belirten Telli, şunları kaydetti:

"Kurumumuz bünyesinde her biri özgün tasarımımız olan çiniden keçeye, deriden dokumaya kadar farklı alanlarda hazırlanmış eserlerle milli şairimizi bir kere daha anmak ve tanımak istedik. Modern kültürün etkisi altında bozulmuş kültür ve sanat eserlerini gelecek nesillere taşımak ve sürdürülebilir hale getirmek amacıyla kurumumuz önemli bir rol üstlenmiştir. Bu anlamda yaptığımız tüm çalışmalarımızın yanı sıra şehrin kimliğine silinmeyecek bir iz bırakacak enstitü müzemizle Mehmet Akif merhumun savunucusu olduğu milli kültür değerlerimizin hizmetindeyiz."

Konuşmaların ardından, kurumda görevli usta öğreticiler ile öğrencilerin yaptığı 20 eserin yer aldığı sergi gezildi. Sergi yarın sona erecek.

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Mehmet Akif Ersoy, Hürriyet, Kütahya, Milli, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Kütahya'da 'Yüreklerde Akif, Dillerde Hürriyet' sergisi açıldı - Son Dakika


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