Macera Off-Road Ekibi ve Vali Baruş Bayrak Tepe’de: "Ecdadımızın mirasına sahip çıkalım"

Erzurum Valisi Aydun Baruş, Macera Off-Road Arama ve Kurtarma Kulübü üyeleriyle birlikte 2 bin 453 Rakımlı Çobandede Dağı'ndaki Bayrak Tepe'deki çalışmaları inceledi, tabyaların turizm kazandırılması için mesajlar verdi.

Macera Off-Road Arama ve Kurtarma Kulübü Başkanı Lokman Toptaş ve ekibi; Erzurum'da her türlü alternatif ekstrem sporların yapılacağını göstermek amacıyla uzun yıllardır adrenalin dolu etkinliklerin altına imza atıyor. Yamaç paraşütünden at biniciliğine, dağ bisikletinden raftinge, buz tırmanışı ve off-road gibi daha birçok heyecan dolu sporun yaygınlaştırması için etkinlikler yapan Macera Off-Road Arama ve Kurtarma Kulübü üyeleri, 2 bin 453 Rakımlı Çobandede Dağı'nda bulunan Çobandede Tabyası ve Bayrak Tepesi'nde buluştu. Erzurum Valisi Aydun Baruş'ta etkinliğe katılarak özellikle tabyaların turizme kazandırılması noktasında mesajlar verdi.

"Burada yüzlerce şehidimiz yatıyor"

Erzurum, özellikle 19. yüzyılda ve 20. yüzyılın başlarında Anadolu'nun savunması açısından hayati öneme sahip bir şehir olduğunu hatırlatan Vali Aydın Baruş, "Serhat şehri olması itibarıyla, bu nedenle atalarımız tarafından Erzurum'un dört bir tarafında savunma tabyaları inşa edildi. Özellikle 19. yüzyılda yapılan bu tabyalardan, şu anda önünde bulunduğumuz Çobandede Tabyası da 1884-1896 yılları arasında, Sultan II. Abdülhamid Han döneminde, onun verdiği emir doğrultusunda Şahap Paşa tarafından projelendirilerek yapılmış bir tabyadır. Burada asker koğuşları, top atış mevzileri ve karargah odası bulunuyor. Buranın amacı, doğudan ve kuzeyden gelebilecek işgal harekatına karşı Erzurum şehir merkezini savunmak ve düşmanın şehir merkezine girmesini önlemekti. Nitekim Birinci Dünya Savaşı'nda da çok etkin bir şekilde kullanılmış bir tabyadır. 1916 yılı Şubat ayında, Erzurum'un Rus işgaline uğradığı o talihsiz günlerde burada çok sayıda askerimiz şehit olmuştur. Ruslar burayı yoğun şekilde bombalamışlar; son direnme noktası olarak da Erzurum'a girmeden önce buradaki mevzileri yoğun bir şekilde bombardıman altına tutmuşlardır. Tam olarak bilmiyoruz ama belki de yüzlerce askerimiz burada, şu anda toprağın altında yatıyor. Allah hepsine rahmet eylesin, mekanlarını ali, makamlarını cennet eylesin" dedi.

"Tabyalara sahip çıkarak ecdadımıza vefamızı gösterelim"

Erzurum'da 23 adet tabya olduğunu ve bunlara imkanlar nispetinde sahip çıkarak gelecek nesillere taşımak için gayret ettiklerini ifade eden Vali Baruş, "Atalarımızın bize bırakmış olduğu bu mirası en iyi şekilde korumaya gayret ediyoruz. Erzurum'da 23 tane tabya var. Bu tabyaları, bütün resmi kurumlarımızın üzerine zimmetli olarak, en azından temizliklerinin ve çevre gözetimlerinin yapılması için kurumlarımıza emanet ettik. Çobandede Tabyamız da Yakutiye Kaymakamlığımız, Yakutiye Belediye Başkanlığımız ve Macera Off-Road Arama ve Kurtarma Kulübü'ne zimmetli. Arkadaşlarımız ara sıra buralara uğrayarak herhangi bir yasa dışı faaliyet var mı, yok mu diye kontrol ediyorlar. Kaçak kazı yapılıyor mu, yapılmıyor mu; diğer taraftan da buranın çevresi kirletilmiş mi, kirletilmemiş mi, bunları kontrol ediyor ve gerekli temizlik çalışmalarını yürütüyorlar. Atalarımıza en azından borcumuzu bu şekilde ödeme hassasiyeti göstermek bile önemli diye düşünüyorum. Tabii gönül arzu eder ki buradaki tabyalarımızı bir gün daha güzel bir şekilde onaralım, turizme daha rahat bir şekilde ulaşımını sağlayarak ziyarete açalım. İnşallah onları da planlayacağız. Bu tabyalar, Erzurum'un en önemli tarihi varlıklarından. Bunlara sahip çıkmamız lazım. Buradan vatandaşlarımıza da sesleniyorum: Kesinlikle atalarımızın kanlarının döküldüğü bu alanları kirletmeyelim, çöp atmayalım. Çöp atarsak gerçekten atalarımızın ruhuna hakaret etmiş oluruz. Bunu böyle bilelim. Buna özellikle dikkat edelim. Bu alanları temiz tutalım ki gelecek nesillere bu eserler ulaşsın. Gelecek nesillerimiz de buradan tarih sahnesinden ibret alsınlar. Atalarımızın gösterdiği kahramanlıkları, vatan ve millet uğruna sergiledikleri fedakarlıkları bu yapıların hatırasından öğrensinler" şeklinde konuştular.