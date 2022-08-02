Binlerce yıllık höyük definecilerin hedefi oldu! Kazma kürek kapan altın arıyor - Son Dakika
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Binlerce yıllık höyük definecilerin hedefi oldu! Kazma kürek kapan altın arıyor

02.08.2022 09:38

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bulunan binlerce yıllık höyük, definecilerin talanına uğradı. "Altında altın var" söylentilerinin ardından başlayan kaçık kazılar bölgeyi savaş alanına çevirdi.

Akçadağ ilçesine bağlı Ilıcak Mahallesi Sivri bölgesinde yaklaşık 800 metre yükseklikte bulunan höyük, 'Altında altın var' söylentisi nedeniyle define avcıların hedefi oldu. Yüzeyinde çok sayıda seramik parçasının da bulunduğu höyük onlarca define avcısı tarafından yapılan kaçak kazılar nedeniyle adeta savaş alanına döndü.

"İŞ MAKİNESİYLE KAZI YAPTILAR"

Höyük yüzendi iş makileriyle kaçak kazı yapıldığını ileri süren Ilıcak Mahalle Muhtarı İskender Şatıroğlu, " Ilıcak Mahallesi sınırları içerisinde bulunan bizlerinde sivri diye adlandırdığımız bölgede bulunan höyük mü yoksa tümülüs mü olduğunu çözemediğimiz alan defineciler tarafından tahrip edildi. Koca iş makineleri ile kazı yaptıklarını biliyoruz. Bölgenin korunmasını talep ediyoruz" dedi.

SÖYLENTİ BÖLGEYİ HEDEF YAPTI

Bir başka bölge sakini Osman Şatıroğlu ise Osman Şatıroğlu, "Dedemiz Çolak Şatıroğlu'nun Sivri denen bölgede yıllar önce meşe ağaçlarını beklerken altınlarını gömdüğü söylentileri nedeniyle çevre halkı höyüğü tahrip etti. Gelen bölgeye kazı çalışması yapıyor. Aslında söylenen kadar altın yok. Ilıcak Mahalle sakinleri olarak höyüğün korunmasını istiyoruz" diye konuştu.

İşte gölgede çekilen fotoğraflar;

'Altında altın var' söylentisi bölgeyi hedef yaptı! Kazmayı küreği kapan kaçak kazı için geliyor
'Altında altın var' söylentisi bölgeyi hedef yaptı! Kazmayı küreği kapan kaçak kazı için geliyor
'Altında altın var' söylentisi bölgeyi hedef yaptı! Kazmayı küreği kapan kaçak kazı için geliyor
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Kaynak: İHA

Akçadağ, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Binlerce yıllık höyük definecilerin hedefi oldu! Kazma kürek kapan altın arıyor - Son Dakika

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