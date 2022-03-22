Maviyle yeşilin buluştuğu şehrin güzellikleri tuvallere taşındı - Son Dakika

Maviyle yeşilin buluştuğu şehrin güzellikleri tuvallere taşındı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 'Doğadan tuvale' resim etkinliğinde mavi ile yeşilin buluştuğu Tekirdağ'ın güzellikleri sergilendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne bağlı 1. Bölge Müdürlüğü Tekirdağ Şube Müdürlüğü, doğa turizmi etkinlikleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. DKMP Tekirdağ destekleriyle yapılan çalışmada, üniversitenin resim bölümü öğrencileri Kartaltepe Tabiat Parkı başta olmak üzere Tekirdağ'ın birçok doğa güzelliğini tuvallere taşıdı. Öğrenciler tarafından yapılan "Doğadan Tuvale" çalışmalarına ait resimler, Süleymanpaşa Belediyesi Sanat ve Tasarım Galerisinde sergiye açıldı.

Sergi açılışı öncesi bir konuşma yapan DKMP Tekirdağ Şube Müdürü Gökay İnal, güzel resimlerin ortaya çıktığını ifade ederek, "Bizler, Tekirdağ'ın turizmine özellikle doğa turizmine katma değer katmak için 2013 yılında başlattığımız, bir seferberlik kapsamında 2013 ve 2023 yıllarını kapsayan bir doğa turizmi mastır planı hazırladık. Bu mastır plan ile beraber ilimizdeki bütün kamu kuruluşları, dernekler STK'lar, üniversite ve belediyelerimizi içerisinde kapsayan görevlendirmeler oldu. Bu kapsamda birçok kurum ile çalışmalarımız oldu. Akabinde uygulama eylem planları hazırladık. Kartaltepe Tabiat Parkında bu etkinliğimizi yaptık. Çok güzel resimler ortaya çıktı" dedi.

Sergiye DKMP Tekirdağ Şube Müdürü Gökay İnal'ın yanı sıra Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal, Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Uzunlar ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Kurdelenin kesilmesi ile açılışı yapılan 'Doğadan tuvale' resim sergisi 2 gün boyunca ziyaretçilerine açık olacak.