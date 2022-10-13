Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Gala Konseri, Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde gerçekleşti. Sezonun ilk etkinliği olması nedeni ile sanatseverlerin günlerce önceden bilet aldığı konseri yaklaşık 700 kişi izledi.

MERSİN Devlet Opera ve Balesi, 2022-2023 sanat sezonunu Türk Operası'nın güçlü seslerinin solist olarak sahne aldığı Gala Konseri ile perdelerini açarak sanatseverlerle buluştu.

Kaynak: DHA

Mersin, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika › Kültür Sanat › MDOB'dan muhteşem sezon açılışı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.