MDOB'dan muhteşem sezon açılışı - Son Dakika
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MDOB'dan muhteşem sezon açılışı

13.10.2022 23:05
MDOB'dan muhteşem sezon açılışı

MERSİN Devlet Opera ve Balesi, 2022-2023 sanat sezonunu Türk Operası'nın güçlü seslerinin solist olarak sahne aldığı Gala Konseri ile perdelerini açarak sanatseverlerle buluştu.

MERSİN Devlet Opera ve Balesi, 2022-2023 sanat sezonunu Türk Operası'nın güçlü seslerinin solist olarak sahne aldığı Gala Konseri ile perdelerini açarak sanatseverlerle buluştu.

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Gala Konseri, Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde gerçekleşti. Sezonun ilk etkinliği olması nedeni ile sanatseverlerin günlerce önceden bilet aldığı konseri yaklaşık 700 kişi izledi.

'Gala Konser'in Orkestra Şefliğini Rustam Rahmedov yaparken, solist sanatçılar olarak, Ayşegül Devrim Dinçer, Nihan Çetin Aydın, Bülent Bezdüz, Hakan Aysev,Murat Güney, Zafer Erdaş'ın sahne aldı.

Yaklaşık 2 saat süren konserde solist sanatçılar, seslendirdikleri eserlerle sanatseverlerden tam not aldı.


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Kaynak: DHA

Mersin, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat MDOB'dan muhteşem sezon açılışı - Son Dakika

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SON DAKİKA: MDOB'dan muhteşem sezon açılışı - Son Dakika
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