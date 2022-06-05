Melek Mosso, Mersin'de festivalde sahneye çıktı - Son Dakika
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Melek Mosso, Mersin'de festivalde sahneye çıktı

05.06.2022 10:21
Melek Mosso, Mersin'de festivalde sahneye çıktı

ŞARKICI Melek Mosso, Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında konser verdi.

ŞARKICI Melek Mosso, Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında konser verdi.

20'nci Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında kentte gelen Melek Mosso, Mezitli Belediyesi Amfi Tiyatrosu'nda sahneye çıktı. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve Festival Yürütme Kurulu Başkanı Selma Yağcı'nın yanı sıra yaklaşık 2 bin kişi konseri izledi.

Mosso, 4 yıl önce de Mersin'e Mezitli Belediye Başkanı Tarhan'ın daveti ile geldiğini belirterek, "O zaman evimizde gibi ağırlanmıştık, aile olmuştuk ve ben dedim ki, 'Mezitlili oldum' Bir tarafım artık Mersinli. Şu an evimde, komşularımla, dostlarımla gibiyim. Hepiniz hoş geldiniz. O zaman daha azdık, bu akşam daha kalabalığız. İlerleyen günlerde daha da çoğalacağız. Niye tabii ki, çünkü müziği susturamadıkları için çoğalacağız. Melek Mosso'yu susturamadıkları için çoğalacağız. İstemeyenlere inat, karanlığa inat, aydınlık için şarkı söylemeye devam. Beni asla susturamazlar. Çünkü korkusuz, özgür kadınlar görmeyi istiyorum bu ülkede. Sadece ben değil, bütün çocuklarımız, kız çocuklarımızı, gençlerimizi, özgürce dans eden, şarkı söyleyen, giyinen, konuşan kadınlar görmek istiyorum bu ülkede" dedi. Konserde yer tartışması yüzünden çıkan arbede, özel güvenlik güçlerinin araya girmesiyle sona erdi.Öte yandan, dinleyicilerden bir kişinin de kendisiyle birlikte video çekmesi için sahneye attığı telefon Mosso'nun ayağına çarptı. Sahnede ayağına bir süre buz tutan Mosso, şarkısının ardından, dinleyicileri uyardı. Konserin sonunda, Tarhan, Mosso'ya çiçek verdi. Festivalin Yürütme Kurulu Başkanı Selma Yağcı da Mosso'ya festivale katkısı için teşekkür etti.Mosso, konser sonunda 'İzmir Marşı' ile sahneden ayılırken kendisini yalnız bırakmayanlara teşekkür etti.


Melek Mosso, Mersin'de festivalde sahneye çıktı
Melek Mosso, Mersin'de festivalde sahneye çıktı
Melek Mosso, Mersin'de festivalde sahneye çıktı
Melek Mosso, Mersin'de festivalde sahneye çıktı
Melek Mosso, Mersin'de festivalde sahneye çıktı
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Kaynak: DHA

Mersin Uluslararası Müzik Festivali, Melek Mosso, Mersin, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Melek Mosso, Mersin'de festivalde sahneye çıktı - Son Dakika

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