Meliha Baykal, Yozgat'ta Duvarları Rengarenk Yaptı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Meliha Baykal, Yozgat'ta Duvarları Rengarenk Yaptı

Meliha Baykal, Yozgat\'ta Duvarları Rengarenk Yaptı
07.06.2025 11:13
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Meliha Baykal, Yozgat Bozok Üniversitesi'nde gönüllü olarak duvarları resimlerle süsledi.

Yozgat'ta resme yeteneği olan 25 yaşındaki üniversite öğrencisi Meliha Baykal, okuduğu fakülte binasının duvarlarını gönüllü olarak çizdiği resimlerle süsledi.

Yozgat Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü son sınıf öğrencisi Meliha Baykal, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zülfiye Acar Şentürk'ün, fakültede sanatsal bir şeyler yapma isteğine kayıtsız kalamadı.

Resme yeteneği olduğunu hocasına ileten Baykal, dekan, akademisyenler ve diğer öğrencilerin de yardımıyla, fakülte binasındaki boş duvarları ve bankları gönüllü olarak çizdiği resimlerle kısa sürede rengarenk bir görüntüye kavuşturdu.

Baykal'ın çalışmalarını beğenen Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar da öğrencisinden rektörlük binasındaki bazı bölümleri resimlerle süslemesini istedi.

Hemen işe koyulan Baykal, kısa sürede rektörlük binası duvarlarını da çiçek resimleriyle bezedi.

Yaptığı yağlı boya tabloları doğum günlerinde hocalarına hediye etti

Meliha Baykal, AA muhabirine, çocukluğundan bu yana resme ilgi duyduğunu, yeteneğini zamanla geliştirdiğini söyledi.

Üniversitede birçok hocasına doğum günlerinde özellikle yağlı boya tablolar hediye ettiğini belirten Baykal, şunları kaydetti:

"Dekanımız böyle bir çizim, fakültede sanatsal bir şeyler yapmak istiyordu. Ben de gönüllü olarak, 'Hocam ben yapabilirim. Böyle de bir yeteneğim var.' dedim. Kendisi de sağ olsun 'olabilir' dedi ve beraber çalışmalara başladık. Fakültemizin etrafı çok boştu. İlk olarak duvarlardan başladık. Daha sonra, banklar çok renksizdi, bankları boyadık. Diğer öğrenci arkadaşlarımız da çok yardımcı oldu. Hocalarımız da özellikle."

Baykal, daha sonra rektörlük binasında da sanatsal bir çalışma yaptığını anlattı.

Rektörlükte bir begonvil salonu yapmak isteyen Rektör Prof. Dr. Yaşar'ın kendisine ricada bulunduğunu dile getiren Baykal, "Rektör, 'Böyle bir fikrim var, yapabilir misin?' dedi. Ben de 'Tabii hocam, yapabilirim.' dedim. Zaten resim yapmayı çok seviyorum. Burayı da bitirdik, çok beğendiler. Rektörlükteki diğer çalışanlar da üst kata gelip baktılar, 'Burası nasıl güzel olmuş, çok boştu, renk katmışsın.' dediler." ifadelerini kullandı.

Baykal, yüksek lisans yapmayı ve ileride kişisel bir sergi açmayı hedeflediğini sözlerine ekledi.

"Öğrenciler, gelip giderken burada fotoğraf çektiriyor"

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şentürk ise göreve başladıktan sonra fakülte duvarlarının boşluğunun dikkatini çektiğini ve öğrencilerin motivasyonunu artıracak bir dokunuş arayışına girdiğini söyledi.

Resim yeteneği yüksek olan öğrencisinin bu görevi gönüllü üstlendiğini vurgulayan Şentürk, boya temin ettiklerini Baykal'ın sanatçı ruhuyla çalışmalara başladığını ifade etti.

Buranın sadece kendi fakülte öğrencilerinin değil başka fakülte öğrencilerinin de keyifli vakit geçirdikleri bir alan olduğuna dikkati çeken Şentürk, "Öğrenciler, gelip giderken burada fotoğraf çektiriyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Çünkü İletişim Fakültesi demek, renk demek, heyecan demek, motivasyon demek. Biz de buradan geçenlere, en azından burada şahane bir fakülte var, onun mesajını veriyoruz." diye konuştu.

Şentürk, çalışmaların üniversite genelinde ilgi gördüğünü kaydetti. Daha sonra rektörlük binasında resim çalışmaları yapan Baykal'ın begonvil temalı duvar resminin çok beğenildiğini aktaran Şentürk, "Rektörümüz Prof. Dr. Evren Yaşar da çalışmaları takdir etti. Üniversitemizin farklı alanlarını öğrencilerimizin dokunuşlarıyla güzelleştiriyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Meliha Baykal, Yozgat'ta Duvarları Rengarenk Yaptı - Son Dakika

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