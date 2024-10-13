Mersin\'de 9. CNR Kitap Fuarı Başladı

Kültür Sanat

MERSİN'de bu yıl 9'uncusu düzenlenen CNR Kitap Fuarı kapılarını kitapseverlere açtı.

CNR Mersin Kitap Fuarı kapılarını 9'uncu kez açtı. 12-20 Ekim 2024 tarihlerinde CNR Expo Yenişehir Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuarın bu yılki mottosu 'Oku' olarak belirlendi.

Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın da açılmasıyla uluslararası boyut kazanan fuarda, 9 gün boyunca imza günleri, söyleşiler ve etkinlikler düzenlenecek. Fuarda katılımcılar, birçok edebiyat ödülünün sahibi şair, yazar Özdemir İnce, gazeteci- televizyoncu Serhan Asker, ödüllü duayen yazar İpek Ongun gibi isimlerle de bir araya gelme fırsatı bulacak. Bu isimlerin yanı sıra, gençlerin heyecanla tanışmayı beklediği yazarlardan Fatma Şamata, Selin Solaris ve Zeynep Sahra da katılımcılarla buluşacak.

Festival açılışı Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, CNR Holding Genel Müdürü Mert Duman ve kont protokolü katıldı.

'AMACIMIZ OKUMA ALIŞKANLIĞINI ARTIRMAK'

Açılış programında konuşan CNR Holding Genel Müdürü Mert Duman, "Fuarımız bu sene ilk defa Yenişehir Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali kapsamında gerçekleştirilecektir. Mersin'in kültürel zenginliğine önemli bir katkı sağlayan bu festivalde yer almak bizler için de büyük bir gurur kaynağıdır. Gelecek yıllarda da fuarımızı festivalimizle eş zamanlı olarak gerçekleştirmeyi planlamaktayız. Bugün burada bir araya gelmemizi sağlayan olan kitap fuarımız, sadece kitapseverlere değil, aynı zamanda yayıncılara, yazarlara, çizerlere ve kültür dünyasının tüm paydaşlarını buluşturmaktadır. Fuarımız, edebiyatın farklı dallarında faaliyet gösteren yüzlerce yayınevini ve yazarı ağırlarken, özellikle gençlerimiz için ilham verici bir platform olmaya devam edecektir. Her yıl olduğu gibi bu yıl da fuarımızda geniş bir yelpazede kitaplar ve etkinlikler sunmanın yanı sıra, toplumsal duyarlılıklarımızı göz önünde bulunduran bir anlayışla çeşitli söyleşiler ve imza günleri düzenleyeceğiz. Amacımız, okuma alışkanlığını artırmak, kültürel zenginliklerimizi gelecek nesillere aktarmak ve edebiyat dünyamıza katkı sağlamaktır. Bu organizasyona katkıda bulunan tüm paydaşlarımıza, değerli yazarlarımıza ve yayınevlerine, protokol üyelerine ve misafirlere teşekkürlerimi sunarım" dedi.

'KİTAPLAR GELECEĞİN İNŞASINDA GENİŞ BİR ROL OYNUYOR'

Fuara ev sahipliği Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ise, "Bugün şehrimizde sanatın, kültürün ve edebiyatı buluşturan iki önemli etkinliğin açılışı yapmaktan bir mutluluk duyuyoruz. Uluslararası Yenişehir Kültür Festivali ve 9'uncu CNR Kitap Fuarı, Mersin'in kültürel zenginliğini ve sanata verdiği önemi bir kez daha ortaya koyuyor. Kitaplar, geleceğin inşasında önemli bir rol üstleniyor. Fuarımız da bu misyona hizmet çok önemli bir organizasyon" diye konuştu.

'EN FAZLA ZİYARETÇİ ALAN FUAR'

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ise konuşmasında, "Mersin'de yapılan fuarlar içerisinde en fazla ziyaretçi sayısına sahip olan bir fuar. Demek ki ülke ortalamaları ne kadar kitap okuma oranının düşük olduğunu gösteriyorsa da, özellikle son birkaç yıldır akıl almaz bir şekilde hayat pahalılığı ve bunun kağıt, kitap ve gazete fiyatlarına yansıması artık çocuklarımızın, gençlerimizin ya da yetişkinlerimizin okumasına engel teşkil ediyorsa da Mersin halkının bir ayırıcı özelliği var. Mersin halkı kültüre, sanata, eğitime değer ve önem veren bir halk" şeklinde belirtti.

Fuarda yerini alan yayıncı Murat Bulut, "Fuarımız iyi başladı, umarım iyi devam eder. Fuarlar yayıncılarla, yazarlarla okuyucuyu bir araya getiren önemli bir etkinlik. Aynı zamanda bir sosyal faaliyet. Umarım Mersin'de güçlenerek devam eder" ifadesini kullandı.

Yayıncı Onur Balkan da, "Fuarlar bizi son kullanıcı ile buluşturuyor. Aynı zamanda yayınlarımızın tanıtımını sağlıyoruz. İlgi şu an iyi. Her yıl üzerine katarak devam ediyor" şekilde konuştu.

Stant sorumlusu Yağmur Ece Doğan ise şunları söyledi:

"Fuarın bizlerin okuyucu ile buluşmasında en önemli noktalardan bir tanesi. Bizim için büyük bir alan. İl il geziyoruz."

Konuşmaların ardından kurdele kesen protokol üyeleri, fuarı gezdi.