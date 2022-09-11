Mersin'de engelli damat adayı nikaha engelli transfer aracıyla gitti - Son Dakika
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Mersin'de engelli damat adayı nikaha engelli transfer aracıyla gitti

11.09.2022 16:37
Mersin'de engelli damat adayı nikaha engelli transfer aracıyla gitti

Mersin'de ortopedik engelli damat adayı, nikahın yapılacağı salona belediyenin engelli transfer aracıyla ulaştırıldı.

Mersin'de ortopedik engelli damat adayı, nikahın yapılacağı salona belediyenin engelli transfer aracıyla ulaştırıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ortopedik engelli Mustafa Erşahin, Kongre ve Sergi Salonu'ndaki nikahına gitmek için yardım istedi.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Engelliler Şube Müdürlüğü ekipleri, talep üzerine iletişim kurduğu Erşahin'i engelli transfer aracıyla salona götürdü.

Erşahin, salondaki törenle hayatını bedensel engelli Meryem Erşahin ile birleştirdi.

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Kaynak: AA

Mersin, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Mersin'de engelli damat adayı nikaha engelli transfer aracıyla gitti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Mersin'de engelli damat adayı nikaha engelli transfer aracıyla gitti - Son Dakika
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