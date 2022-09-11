Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ortopedik engelli Mustafa Erşahin, Kongre ve Sergi Salonu'ndaki nikahına gitmek için yardım istedi.

Kaynak: AA

Mersin, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika › Kültür Sanat › Mersin'de engelli damat adayı nikaha engelli transfer aracıyla gitti - Son Dakika

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