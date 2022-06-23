Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, Göksu Park'ta, bu yıl 49.'su düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, ilçeyi daha iyi yerlere taşıyacaklarını belirterek katılımcılara teşekkür etti.

Kaynak: AA

Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali, su, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika › Kültür Sanat › Mersin'de sanatçı Berkay konser verdi - Son Dakika

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