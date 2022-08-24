Mersin'deki Soli Pompeipolis Antik Limanı'nda arkeolojik kazılar tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin'deki Soli Pompeipolis Antik Limanı'nda arkeolojik kazılar tamamlandı

24.08.2022 16:26
Mersin'deki Soli Pompeipolis Antik Limanı'nda arkeolojik kazılar tamamlandı

Mersin'in Mezitli ilçesindeki Soli Pompeipolis Antik Limanı'nda bu yıl ilk kez yapılan arkeolojik kazılar sona erdi.

Mersin'in Mezitli ilçesindeki Soli Pompeipolis Antik Limanı'nda bu yıl ilk kez yapılan arkeolojik kazılar sona erdi.

Tarihi 1800 yıl önceye dayanan ve bu yıl ilk kez kazı yapılan Soli Pompeipolis Antik Limanı'ndaki çalışmalar, Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Müzecilik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Remzi Yağcı başkanlığında gerçekleştirildi.

Bu yılki kazılarda limanda 70 metre alan açıldı, bölgede Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 6 demir külçe bulundu.

Yağcı ve beraberinde ekip, kazı evinde çizim ve belgeleme çalışmalarını sürdürüyor.

Kazı başkanı Yağcı, AA muhabirine, Soli Pompeipolis Antik Kenti'nin arkeoloji açısından önemli bir yer olduğunu söyledi.

Antik kent limanında yapılan kazıların verimli geçtiğini dile getiren Yağcı, limanın Roma Dönemi'nde Doğu Akdeniz'in en büyüklerinden olduğunu anlattı.

Alandaki kazı çalışmalarının sona erdiğini ancak kazı evinde çizim ve belgelemenin sürdüğünü aktaran Yağcı, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 70 metre alanı açtık. Kumun altındaki bloklar ortaya çıktı. Roma Dönemi'ne ait demir külçeler bulundu. Bu külçeler alet ve sikke yapımında kullanılıyor. Bu bakımdan iyi bir sonuç. 6 tane bulundu, bunun devamının geleceğini düşünüyoruz. Kazılar ilerledikçe karşımıza çıkacaktır. Burada maden endüstrisi ile ilgili bir aktivite var. Üretim yapıldığını gösteriyor. Limanla da bağlantılı olması gerekiyor."

Kazı çalışmalarında limanla sütunlu caddenin birleşmesinin önemli olduğuna değinen Yağcı, çalışmalar sonucunda bölgenin turizm açısından önem arz edeceğini anlattı.

Yağcı, çalışmaların Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle Mezitli Belediyesi, Mersin Uluslarrası Limanı ve Mersin Deniz Ticaret Odasının desteğiyle yapıldığını sözlerine ekledi.

YORUMLAR
500
Antik limanda Roma külçeleri bulundu Antik limanda Roma külçeleri bulundu
Kaynak: AA

Dokuz Eylül Üniversitesi, Mezitli, Mersin, Roma, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Mersin'deki Soli Pompeipolis Antik Limanı'nda arkeolojik kazılar tamamlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:06 46 yaşındaki Ebru Akel'in yoga paylaşımı beğeni topladı
15:57 Fener'in teknik patronu Jesus'tan "yabancı sınırı" itirafı: Alışmam gereken bir problem var
15:40 İstanbul'da okul ve personel servis ücretlerine zam geldi! İşte yeni ücretler...
15:26 Bu boks maçı tarihe geçer! Tyson Fury, Oleksandr Usyk'in meydan okumasını kabul etti
15:29 Şırnak'ta 3 çocuğunu ve eşini katleden adamdan ilk ifade: Sesler duydum, beni öldüreceklerini düşündüğüm için sıktım
15:23 Beşiktaş, İngiliz devinden Dele Alli'yi kiraladı
15:22 Ünlü oyuncu Sinem Uslu, kemoterapi tedavisi gören annesi kan bağışında bulunulmasını istedi
15:04 CHP'li Torun'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert sözler: Sen saltanat gemisindesin ama biz Bandırma Vapuru'ndayız!
14:44 ABD'den Ukrayna'ya 'Bağımsızlık Günü' yardımı! 2,98 milyar dolarlık silah gönderilecek
14:44 Ukrayna Premier Ligi'nde yeni sezon savaşın gölgesinde başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2022 16:26:45. #1.13#
SON DAKİKA: Mersin'deki Soli Pompeipolis Antik Limanı'nda arkeolojik kazılar tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement