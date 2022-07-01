Milli Sarayları ziyaret eden turist sayısı yüzde 288 arttı

Milli Saraylar Başkanlığı'na bağlı saray, köşk ve kasırlar, bu yılın ilk 6 ayında gerçekleştirdiği ziyaretçi artışıyla rekor kırdı. COVID-19 salgınından sonra turizmde yaşanan hareketlilik, Milli Saraylar gişe verilerine de yansıdı. 2021 ve 2022'nin ilk 6 aylık ziyaretçi verileri arasında gözle görülür bir fark kaydedildi.

Milli Sarayları 2022'de ziyaret eden turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 288 artışla 2 milyon 565 bin 257'ye ulaştı. 2021'de bu rakam, 660 bin 253 olarak kayıtlara geçmişti. 'Altın oran'a göre dünyanın en güzel sarayı seçilen Topkapı, ziyaretçi artışında 1 milyon 404 bin 697 kişiyle başı çekti. Topkapı'yı, 635 bin 56 turistle Dolmabahçe Sarayı takip etti. Yabancı ziyaretçi sayısında da önemli bir artış gözlendi. Milli Sarayları gezen yabancı ziyaretçi sayısı, yüzde 233 artışla 360 bin 107'den, 1 milyon 199 bin 943'e çıktı. Ziyaretçi verilerinde, kısa süre önce kültür - sanat hayatımıza katılan İslam Medeniyetleri Müzesi (İMM) dikkat çekti. 8 Nisan'da açılan İMM, yaklaşık 3 ayda 334 bin 87 kişiyi ağırladı. Topkapı, Dolmabahçe ve Beylerbeyi Sarayı başta olmak üzere Aynalıkavak, Maslak, Ihlamur, Beykoz Mecidiye ve Küçüksu gibi tarihi kasırları bünyesinde barındıran Milli Saraylar, her geçen gün biraz daha fazla turist ağırlıyor.

Türkiye'nin paha biçilmez kültürel mirası, her yıl artan ziyaretçi sayısıyla ülkenin turizm potansiyeline önemli katkıda bulunuyor. 2022 verilerine göre geçen yılın aynı dönemine oranla ziyaretçi sayısında önemli bir artış yaşandı. Söz konusu artışa Topkapı ve Dolmabahçe Sarayı öncülük etti. Bu iki sarayı, Beylerbeyi izledi. Anadolu yakasının en çok ziyaret edilen sarayı Beylerbeyi, turist sayısını 23 bin 778'den, 154 bin 523'e çıkardı. Ziyaretçi artışında, 2021'in nisan ayında açılışı yapılan Beykoz Cam ve Billur Müzesi de dikkat çekti. Müze, bu sene 110 bine yakın kişinin uğrak noktası oldu. 2022'de en az tarihi yapılar kadar bahçeler de ilgi gördü. Milli Saraylar'a bağlı yapıların sadece bahçesini gezmek ve görmek isteyenler, yüzde 130 artışla 62 bin 575'ten, 148 bin 69'a yükseldi. Sayının artmasında Milli Saraylar'a bağlı kafelerin verdiği hizmetin etkili olduğu görüldü. 2022 yılının ziyaretçi profilinde öne çıkan bir diğer husus, Milli Saraylar'ın yeniden yabancı turistin gezi duraklarından biri haline gelmesi oldu. Avrupalı turist sayısında İspanyollar ve Yunanistanlılar ilk sıralarda yer aldı. Ortadoğulu ziyaretçi gruplarına az sayıda Uzakdoğulu turistin eklenmesi de gözlerden kaçmadı.

(İHA)