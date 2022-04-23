Muğla'da sıcak hava sahilleri hareketlendirdi - Son Dakika
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Muğla'da sıcak hava sahilleri hareketlendirdi

23.04.2022 16:16
Muğla'da sıcak hava sahilleri hareketlendirdi

Muğla ve ilçelerinde sıcak hava, sahiller ve plajlarda yoğunluğa neden oldu.

Muğla ve ilçelerinde sıcak hava, sahiller ve plajlarda yoğunluğa neden oldu.

Hava sıcaklığının 30 derece, deniz suyu sıcaklığının 27 derece ölçüldüğü Muğla'da yerli ve yabancı turistler sahilleri hareketlendirdi.

Akyaka, Akçapınar, Çınar ve Turnalı sahillerinde yoğunluğa neden olan turistler, güneşlenerek kitap okudu. Bazıları plajda top oynamayı tercih ederken, bazıları da iskele ve kayaların üzerinden denize atladı. Bölgeye gelen ziyaretçilerin bir kısmı da rüzgar sörfü ve kano keyfi yaptı.

Fethiye'nin Ölüdeniz sahilinde ise sıcak hava nedeniyle yoğunluk yaşandı. Turistler, Ölüdeniz'deki Belceğiz ve Kumburnu plajlarında denize girdi.

Bazı turistler de Babadağ'da yamaç paraşütü ile atlayış yaptı.

Ortaca ilçesinin turistik Dalyan Mahallesi'nde tatilciler günübirlik tekne turlarıyla Dalyan Kanalı'nı gezme ve kaya mezarlarını görme fırsatı buldu.

Marmaris

Hava sıcaklığının 29, deniz suyu sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü Marmaris'te ise güneşli havayı fırsat bilenler, denize girip sahilde yürüyüş yapıp plajda güneşlendi.

Uzunyalı ve İçmeler sahilleriyle Marmaris Belediye Halk Plajı'nda kent sakinleri ve turistler yoğunluk oluşturdu.

Turistler ve ilçe sakinlerinden bazıları denize girerek serinlerken bazıları da su sporları yaptı. Adrenalin sevenler paraşütle uçmayı ve jet ski yapmayı tercih etti.

Bodrum

Hava sıcaklığının 24, deniz suyu sıcaklığının 27 derece ölçüldüğü Bodrum'da da vatandaşlar ve turistler denize girdi.

Kent sakinleri ve turistler Kumbahçe, Gümbet, Paşatarlası, ve Torba sahilleri başta olmak üzere kıyı kesimlerinde zaman geçirdi.

Muğla'da sıcak hava sahilleri hareketlendirdi
Muğla'da sıcak hava sahilleri hareketlendirdi
Muğla'da sıcak hava sahilleri hareketlendirdi
Muğla'da sıcak hava sahilleri hareketlendirdi
Muğla'da sıcak hava sahilleri hareketlendirdi

YORUMLAR
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Marmaris, Akyaka, Çınar, Muğla, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Muğla'da sıcak hava sahilleri hareketlendirdi - Son Dakika


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