Mukaddes Emanetler Sakarya'da Ziyarete Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Mukaddes Emanetler Sakarya'da Ziyarete Açıldı

Geniş Video İzle

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, İslam dünyasının en kıymetli hazineleri olan Mukaddes Emanetler sergisini Ramazan ayında ziyaretçilerine sundu. Hz. Muhammed'in kutsal eşyalarının sergilendiği etkinlik büyük ilgi gördü ve katılımcılara duygusal anlar yaşattı.

06.03.2025 18:18  Güncelleme: 18:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mukaddes Emanetler Sakarya'da ziyarete açıldı

SAKARYA - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, İslam dünyasının en kıymetli hazinelerinden olan Mukaddes Emanetler'i ziyarete açtı. Yoğun ilgi gören mübarek eserler, Ramazan ayında vatandaşlara duygu dolu anlar yaşattı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından "Mukaddes Emanetler", Ofis Sanat Merkezi'nde ziyarete açıldı. İslam dünyasının en kıymetli hazinesi olan Hz. Hz. Muhammed'in (sallallahu aleyhi vesellem) eşyaları, sakal-ı şerif, saç-ı şerif, kadem-i şerif ve gubar-ı şerif, kisve-i saadet, lihye-i saadet, hücre-i saadet örtüsü, kabir toprağı ve Kabe örtüleri, Sakaryalıların ilgi odağı oldu. Mübarek Ramazan ayının da güçlü maneviyatıyla görenlere duygusal anlar yaşatan eserler, cep telefonlarıyla kayda alındı. Bazı vatandaşlar eserleri cep telefonuyla görüntülü aradığı yakınlarına, sevdiklerine gösterip sevincini paylaştı.

"Kutsal emanetlere olan sevgi ve muhabbeti gördük"

Açılışta konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ziya Cevherli, "Kutsal Emanetler genelde Ramazan aylarında halkımızla bir araya getirilir. Biz ecdadımızdan kutsal emanetlere olan sevgiyi ve muhabbeti böyle gördük. Kutsal emanetler paha biçilemeyen bir kıymettedir. İnşallah bizler de bu emanetlerin kıymetini bilerek tüm hayatımızı peygamber efendimizin yaşam tarzına göre şekillendireceğiz" dedi.

"Samimi duygularla gezelim"

Konuşmasında tavsiyelerde bulunan İl Müftüsü Mehmet Aşık, "Kutsal emanetleri gezerken samimi duygularla gezelim, feyz ve huzur alalım. Bu mübarek ayda yaptığımız tüm işlerimiz ve ibadetlerimiz Allah'ın ve resulün rızasına uygun olsun inşallah. Böyle bir organizasyonda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

"Allah onu anlamayı nasip etsin"

Kendisini emanetlerin hizmetkarı olarak belirten iş adamı Erol Güzel ise, "Bizler de inşallah bu vesileyle aşıkları, sevdikleriyle buluşturuyoruz. Rabbim cümlemize Resulullah efendimizi anlamayı ve bu minvalde hayat yaşamayı nasip etsin" şeklinde konuştu.

"Duygusal anlar yaşıyoruz"

Mukaddes Emanetler'i ziyarete gelen Sinan Panta, "Bu mübarek aylarda çok duygusal anlar yaşıyoruz. Bu güzellikleri bizler ile buluşturanlara teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok güzel maneviyat yaşadık. Az önce hocalarımızın da dediği gibi iliklerine kadar hissettiğim bir sevgi var Peygamber efendimize karşı. Muhteşem bir ambiyans yaşadım, kendimi sanki Mekke'de hissettim diyebilirim" ifadelerini kullandı.

10 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek

İslam'ın en değerli parçalarını bir araya getirerek ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sunan sergi, 10 Mart tarihine kadar OSM'de ziyarete açık olacak. Programın açılışına Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ziya Cevherli, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Nuri Koçer, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, İl Sağlık Müdürü Kayhan Özdemir, İl Müftüsü Mehmet Aşık, Adapazarı Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Çelikel, muhtar dernekleri başkanları, muhtarlar, STK temsilcileri, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İHA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kültür Sanat, Etkinlik, Sakarya, Kültür, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Mukaddes Emanetler Sakarya'da Ziyarete Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:45 Papa Francis’ten haber var Hastaneden sesli mesaj gönderdi Papa Francis'ten haber var! Hastaneden sesli mesaj gönderdi
22:52 Suriye’de çatışmalar şiddetlendi Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi Suriye'de çatışmalar şiddetlendi! Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi
22:42 Fenerbahçe, Glasgow Rangers’a 3-1 mağlup oldu Fenerbahçe, Glasgow Rangers'a 3-1 mağlup oldu
21:56 Trump’tan Zelenskiy’e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek Trump'tan Zelenskiy'e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek
17:28 Ece Gürel’in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek Ece Gürel'in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek
09:25 4 gün sonra bulunan Ece Gürel’in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı 4 gün sonra bulunan Ece Gürel'in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı
09:19 Euro uçuşa geçti Ardı ardına rekor kırıyor Euro uçuşa geçti! Ardı ardına rekor kırıyor
09:13 Şampiyonlar Ligi’nde geceyi sarsan maç Şampiyonlar Ligi'nde geceyi sarsan maç
09:01 Demet Özdemir’den yeni imaj Görenler mest oldu Demet Özdemir'den yeni imaj! Görenler mest oldu
08:53 Akaryakıt fiyatları için çifte müjde Akaryakıt fiyatları için çifte müjde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2025 01:33:41. #7.13#
SON DAKİKA: Mukaddes Emanetler Sakarya'da Ziyarete Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.