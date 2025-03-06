Kültür Sanat

Mukaddes Emanetler Sakarya'da ziyarete açıldı

SAKARYA - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, İslam dünyasının en kıymetli hazinelerinden olan Mukaddes Emanetler'i ziyarete açtı. Yoğun ilgi gören mübarek eserler, Ramazan ayında vatandaşlara duygu dolu anlar yaşattı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından "Mukaddes Emanetler", Ofis Sanat Merkezi'nde ziyarete açıldı. İslam dünyasının en kıymetli hazinesi olan Hz. Hz. Muhammed'in (sallallahu aleyhi vesellem) eşyaları, sakal-ı şerif, saç-ı şerif, kadem-i şerif ve gubar-ı şerif, kisve-i saadet, lihye-i saadet, hücre-i saadet örtüsü, kabir toprağı ve Kabe örtüleri, Sakaryalıların ilgi odağı oldu. Mübarek Ramazan ayının da güçlü maneviyatıyla görenlere duygusal anlar yaşatan eserler, cep telefonlarıyla kayda alındı. Bazı vatandaşlar eserleri cep telefonuyla görüntülü aradığı yakınlarına, sevdiklerine gösterip sevincini paylaştı.

"Kutsal emanetlere olan sevgi ve muhabbeti gördük"

Açılışta konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ziya Cevherli, "Kutsal Emanetler genelde Ramazan aylarında halkımızla bir araya getirilir. Biz ecdadımızdan kutsal emanetlere olan sevgiyi ve muhabbeti böyle gördük. Kutsal emanetler paha biçilemeyen bir kıymettedir. İnşallah bizler de bu emanetlerin kıymetini bilerek tüm hayatımızı peygamber efendimizin yaşam tarzına göre şekillendireceğiz" dedi.

"Samimi duygularla gezelim"

Konuşmasında tavsiyelerde bulunan İl Müftüsü Mehmet Aşık, "Kutsal emanetleri gezerken samimi duygularla gezelim, feyz ve huzur alalım. Bu mübarek ayda yaptığımız tüm işlerimiz ve ibadetlerimiz Allah'ın ve resulün rızasına uygun olsun inşallah. Böyle bir organizasyonda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

"Allah onu anlamayı nasip etsin"

Kendisini emanetlerin hizmetkarı olarak belirten iş adamı Erol Güzel ise, "Bizler de inşallah bu vesileyle aşıkları, sevdikleriyle buluşturuyoruz. Rabbim cümlemize Resulullah efendimizi anlamayı ve bu minvalde hayat yaşamayı nasip etsin" şeklinde konuştu.

"Duygusal anlar yaşıyoruz"

Mukaddes Emanetler'i ziyarete gelen Sinan Panta, "Bu mübarek aylarda çok duygusal anlar yaşıyoruz. Bu güzellikleri bizler ile buluşturanlara teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok güzel maneviyat yaşadık. Az önce hocalarımızın da dediği gibi iliklerine kadar hissettiğim bir sevgi var Peygamber efendimize karşı. Muhteşem bir ambiyans yaşadım, kendimi sanki Mekke'de hissettim diyebilirim" ifadelerini kullandı.

10 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek

İslam'ın en değerli parçalarını bir araya getirerek ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sunan sergi, 10 Mart tarihine kadar OSM'de ziyarete açık olacak. Programın açılışına Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ziya Cevherli, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Nuri Koçer, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, İl Sağlık Müdürü Kayhan Özdemir, İl Müftüsü Mehmet Aşık, Adapazarı Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Çelikel, muhtar dernekleri başkanları, muhtarlar, STK temsilcileri, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.