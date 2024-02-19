Muş\'ta Tarım Orman ve İnsan Temalı 124 Fotoğraf Sergisi

Kültür Sanat

Muş'ta "Tarım Orman ve İnsan" temalı 124 fotoğraf sergilendi

MUŞ - Muş'ta, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen "13. Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Sergisi" Muş'ta açıldı.

Sergide, yarışmada dereceye giren ve sergilenme ödülü alan 124 fotoğraf yer aldı. Serginin açılışına katılan Muş Valisi Avni Çakır, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın düzenlediği sergiyi gezip fotoğrafları incelediklerini belirtti. Fotoğraf sergisinin Muş'ta sanatseverleri buluştuğunu ifade eden Çakır, "Muş aynı zamanda tarım ve hayvancılık memleketi. Bu fotoğrafların birçoğu aslında ilimizdeki doğal yaşamları anlatıyor. Özellikle Muş Ovası tarımsal üretimde Türkiye ekonomisine çok ciddi katkı sunuyor. Muş hayvancılıkta küçükbaşta Türkiye'nin önde gelen illeri arasında yer alıyor. Buradaki kareler herkesin yüzünü gülümsetti. İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz, üniversitemiz ve STK'larımızla Muş'un tarım ve hayvancılık potansiyelinin üst sıralara çıkarma noktasında da çabalarımızı sürdüreceğiz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Burada sergide fotoğrafı olan tüm fotoğrafçıları da tekrar tebrik ediyorum. Aynı zamanda ülke ekonomisine katkıda bulunan, doğal hayatı devam ettiren, bu yaşantıyı sürdürerek üretimi gerçekleştirdikleri için de fotoğraflarda konu olan çiftçilerimize, köylülerimize ve vatandaşa ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

Muş Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gün ise 124 fotoğrafın yer aldığı serginin 4 gün açık kalacağını belirtti.

Sergiye, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, kurum amirleri ve vatandaş katıldı.