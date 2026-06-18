Narman'da en özel sergi açıldı - Son Dakika
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Narman'da en özel sergi açıldı

Narman\'da en özel sergi açıldı
18.06.2026 14:32  Güncelleme: 14:33
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Erzurum'un Narman ilçesinde 14 özel eğitim öğrencisinin yıl boyunca hazırladığı el sanatları ve resim çalışmaları sergilendi. Açılışa kaymakam, belediye başkanı ve protokol üyeleri katıldı.

Erzurum'un Narman ilçesi özel eğitim öğrencilerinin yıl boyunca büyük emek, sabır ve özveriyle hazırladığı el sanatları ve resim çalışmalarından oluşan serginin açılışı gerçekleştirildi.

İlçede 3 okulda eğitim gören 14 özel eğitim öğrencisinin hazırladığı el sanatları ürünleri ve resim çalışmaları, düzenlenen programla ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Öğrencilerin hayal güçlerini, el becerilerini ve üretkenliklerini yansıtan eserler, sergiyi gezen protokol üyeleri, öğretmenler, veliler ve davetlilerden tam not aldı.

Serginin açılış kurdelesi; Narman Kaymakamı Erkan Adıbelli, Narman Belediye Başkanı Aydemir Adem Kınalı, İlçe Jandarma Komutanı Haşim Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Engin Tan, okul müdürleri ve ilçe protokolünün katılımıyla kesildi.

Programda, özel eğitim öğrencilerinin bir eğitim-öğretim yılı boyunca öğretmenlerinin rehberliğinde hazırladığı el emeği ürünler ile resim çalışmaları sergilendi. Sergi, özel ihtiyaçlı öğrencilerin doğru destek, sevgi ve sabırla neler başarabileceğini bir kez daha ortaya koydu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Engin Tan, sergide emeği bulunan öğrencileri, öğretmenleri ve velileri tebrik ederek, özel eğitim alanında yapılan çalışmaların büyük bir değer taşıdığını ifade etti.

Narman'da açılan el sanatları ve resim sergisi, hem öğrencilerin başarılarını görünür kılması hem de özel eğitime yönelik farkındalık oluşturması bakımından anlamlı bir etkinlik olarak değerlendirildi.

Sergide emeği geçen öğrenciler, öğretmenler ve veliler tebrik edilerek başarılarının devamı dilendi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Narman'da en özel sergi açıldı - Son Dakika

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