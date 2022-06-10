Okulun bahçesindeki yılanı itfaiye ekipleri yakaladı

Nevşehir'de bir okulun bahçesindeki ağaca tırmanan yılan, itfaiye ekiplerince yakalanıp doğaya bırakıldı.
Damat İbrahim Paşa Ortaokulu öğrencileri, teneffüs için bahçeye çıktıklarında ağaçta yılan gördü.
Öğrencilerin durumu bildirdiği okul idarecileri, Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü arayarak yardım istedi.
Okula gelen itfaiye personeli, ağaçtaki yılanı yakaladı.
Yaklaşık iki metre uzunluğundaki yılan, kent merkezi dışında doğaya salındı.
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