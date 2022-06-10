Okulun bahçesindeki yılanı itfaiye ekipleri yakaladı - Son Dakika
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Okulun bahçesindeki yılanı itfaiye ekipleri yakaladı

10.06.2022 15:20

Nevşehir'de bir okulun bahçesindeki ağaca tırmanan yılan, itfaiye ekiplerince yakalanıp doğaya bırakıldı.

Nevşehir'de bir okulun bahçesindeki ağaca tırmanan yılan, itfaiye ekiplerince yakalanıp doğaya bırakıldı.

Damat İbrahim Paşa Ortaokulu öğrencileri, teneffüs için bahçeye çıktıklarında ağaçta yılan gördü.

Öğrencilerin durumu bildirdiği okul idarecileri, Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü arayarak yardım istedi.

Okula gelen itfaiye personeli, ağaçtaki yılanı yakaladı.

Yaklaşık iki metre uzunluğundaki yılan, kent merkezi dışında doğaya salındı.

Okulun bahçesindeki yılanı itfaiye ekipleri yakaladı
Okulun bahçesindeki yılanı itfaiye ekipleri yakaladı
Okulun bahçesindeki yılanı itfaiye ekipleri yakaladı
Okulun bahçesindeki yılanı itfaiye ekipleri yakaladı
Okulun bahçesindeki yılanı itfaiye ekipleri yakaladı
Okulun bahçesindeki yılanı itfaiye ekipleri yakaladı
Okulun bahçesindeki yılanı itfaiye ekipleri yakaladı
Okulun bahçesindeki yılanı itfaiye ekipleri yakaladı
Okulun bahçesindeki yılanı itfaiye ekipleri yakaladı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Okulun bahçesindeki yılanı itfaiye ekipleri yakaladı - Son Dakika

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