Niğde\'deki Nevruz etkinliklerinde Türk dünyası ezgileri sahnelendi

Niğde'de iki gün sürecek Nevruz Bayramı kutlamaları, düzenlenen konser ve kültürel etkinliklerle devam etti.

Gündüz saatlerinde kortej yürüyüşü ile başlayan kutlamalar kapsamında, Niğde Belediyesi Hazım Tepeyran Kültür Merkezi ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde akşam programları gerçekleştirildi. Etkinliklerde konserler, dans gösterileri ve uluslararası öğrencilerin performansları izleyicilerden yoğun ilgi gördü. Türk dünyasının ortak kültürel mirasını yansıtan programda, geleneksel müzikler seslendirilirken renkli dans gösterileri sunuldu. Programda Kazakistan'dan gelen sanatçılar tarafından sahnelenen gisterilerin yanı sıra Niğde Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından halk oyunları gösterisi sahnelendi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Konservatuvar Bölümü'nden oluşan müzik topluluğu ise birbirinden güzel eserler seslendirdi. Geleneksel Türk dünyası ezgilerinin yer aldığı repertuvar, katılımcılara unutulmaz bir akşam yaşattı. - NİĞDE