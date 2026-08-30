Zafer’in 104’üncü yılı Nilüfer’de kutlandı - Son Dakika
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Zafer’in 104’üncü yılı Nilüfer’de kutlandı

Zafer’in 104’üncü yılı Nilüfer’de kutlandı
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Nilüfer Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümünü Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenle kutladı. Başkan Şadi Özdemir, zaferin bağımsızlığın ve Cumhuriyet'in temeli olduğunu vurguladı.

Nilüfer Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümünü Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutladı. Törende konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, "Nilüfer'i özgür, adil ve çağdaş bir kent olarak geleceğe taşımak, Ata'mıza verdiğimiz en somut sözdür" dedi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü, Nilüfer'de düzenlenen resmi törenle kutlandı. Nilüfer Belediyesi Halk Evi önündeki Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen çelenk sunma törenine çok sayıda vatandaş katıldı. Törene; Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir'in yanı sıra Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, 24'üncü Dönem Bursa Milletvekili İlhan Demiröz, Yeni Parti Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, İYİ Parti Nilüfer İlçe Başkanı Selahattin Çakmak, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Başkan Şadi Özdemir'in Atatürk Anıtı'na Nilüfer Belediye çelengini sunmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, 30 Ağustos'un teslimiyeti reddeden bir milletin geleceğini yeniden yazdığı gün olduğunu vurguladı. Zorlu şartlara rağmen kazanılan zaferin bağımsızlığın ve Cumhuriyet'in temeli olduğunu belirten Başkan Şadi Özdemir, şunları söyledi:

"O gün şartlar ağırdı. Ordu yorgundu, imkanlar sınırlıydı ama inanç vardı. Atatürk ve silah arkadaşları, o inancı zafere dönüştürdü. Dumlupınar'da yakılan hürriyet ateşi, bugün Nilüfer'in sokaklarında, meydanlarında ve çocuklarımızın gözlerinde yanmaya devam ediyor. 104 yıl önceki bu zafer bize bağımsızlığımızı kazandırdı, ardından Cumhuriyet geldi. Bugün sahip olduğumuz her şeyin temeli 30 Ağustos'ta atıldı."

Büyük mirası bırakan kahramanlara olan sorumluluğun sadece anma günleriyle sınırlı kalmaması gerektiğine dikkat çeken Başkan Şadi Özdemir, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bize bu mirası bırakan kahramanlara olan borcumuzu yılda bir gün anarak ödeyemeyiz. Bu borç; çok çalışarak ve birbirimize sahip çıkarak ödenir. Nilüfer'i özgür, adil ve çağdaş bir kent olarak geleceğe taşımak, Ata'mıza verdiğimiz en somut sözdür. Bugün sunduğumuz çelenk; Nilüfer halkının Cumhuriyet'e ve Atatürk devrimlerine duyduğu sarsılmaz bağlılığın simgesidir. Başta ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bağımsızlık uğruna canını veren tüm kahramanlarımızı rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Zafer’in 104’üncü yılı Nilüfer’de kutlandı - Son Dakika

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