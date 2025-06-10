Öğrenciler ipek böceği besledi

Bursa'da ilkokul ve ortaokul öğrencileri, "Bursa'nın Mirası: İpekböcekçiliği" adlı proje kapsamında ipek böceği besleyip, kentin kültürel mirası ipeğin yolculuğunu takip etti.

Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan, Kozabirlik'in desteği Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı ve ipekli dokuma sanatçısı Kasım Uzunöz'ün rehberliğinde yürütülen "Bursa'nın Mirası: İpek Böcekçiliği Projesi", ilçedeki 12 okulda uygulandı.

Proje kapsamında geleneksel ipek böcekçiliği ve ipek dokumacılığı alanında öğrencilere teorik ve uygulamalı bilgi verildi.

Kozabirlik tarafından temin edilen ipek böceği yumurtaları, 238 öğrenci ve 18 öğretmene dağıtıldı.

Öğrenciler, ipek böceklerinin bakımı yapıp, gelişim süreçlerini gözlemledi. Kasım Uzunöz de öğrencilere dokuma teknikleri ve ipek iplik üretimi hakkında bilgilendirme yaptı.

"Öğrenciler ipek böceklerini besledi"

Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Hasan Ali Tüzen, AA muhabirine, ipek böcekçiliğinin Türk tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

İpek böcekçiliğinin çocuklar tarafından bilinmesi açısından projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Tüzen, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Projenin koordinatörü Nagihan Güneş de Bursa'nın eskiden ipek böcekçiliğinin merkezi olduğunu dile getirdi. Son yıllarda çocukların ipek böceğini ve kozayı tanımadığını belirten Güneş, "Buradan yola çıkarak ipek böcekçiliğinin tarihini anlatmak için çocuklarımıza bir proje başlattık." dedi.

Güneş, projede özellikle dut ağacının yetiştiği bölgelerdeki okulların seçildiğini anlatarak, "Öğrenciler ipek böceklerini besledi ve daha sonra ipekten bileklik yaptı, bilekliklerini kollarına taktı. Bu şekilde projemiz iki ay boyunca devam etti." diye konuştu.

"Çocuklarımıza tarihi ve kültürel mirasımızı aktardık"

Projede yer alan İsmetiye Hasan Orhaneddin Ortaokulu Müdürü Mesut Yüce ise "Bu projeyle çocuklarımız ipek böcekçiliğini tanımış oldu. Proje sayesinde çocuklarımıza tarihi ve kültürel mirasımızı aktarmış olduk." dedi.

Kasım Uzunöz de projeye ilişkin "Oldukça sağlıklı ve hızlı sonuç aldık. Çocuklar çok heyecanlıydı. Bileklikleri çok hoşlarına gitti." değerlendirmesinde bulundu.

Projede yer alan 5'inci sınıf öğrencisi Irmak Eskikart ise ipek böceklerinin yumurtadan çıkmasını izlerken çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Daha sonra onları besledik. İpekten bileklik yaptık. Hepimiz çok eğlendik." dedi.

5'inci sınıf öğrencisi Egemen Kılıç da projeye katılmadan önce ipek böceği görmediğine değinerek, projede yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.