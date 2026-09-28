Okan Demiriş'in IV. Murat operası Özörten yorumuyla 1 Ekim'de Bornova'da sahnelenecek - Son Dakika
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Okan Demiriş'in IV. Murat operası Özörten yorumuyla 1 Ekim'de Bornova'da sahnelenecek

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Okan Demiriş\'in IV. Murat operası Özörten yorumuyla 1 Ekim\'de Bornova\'da sahnelenecek
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Okan Demiriş'in 'IV. Murat' operası, Haldun Özörten'in yeni yorumuyla İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından 1 Ekim'de Bornova'da prömiyer yapacak. İlk kez 1980'de İstanbul'da sahnelenen eser, İZDOB'un 45. sanat sezonunda 3 ve 5 Ekim'de de izlenebilecek.

Besteci ve orkestra şefi Okan Demiriş'in, padişah IV. Murat'ın yaşamı, iktidar mücadelesi ve saray içindeki güç dengelerini anlattığı "IV. Murat" operası, yeni yorumuyla yeniden sanatseverlerle buluşacak.

İzmir Devlet Opera ve Balesi, ilk kez 1980 yılında İstanbul'da sahnelenen eseri, rejisör Haldun Özörten'in yorumuyla sahneye taşıyacak.

Librettosu Ahmet Turan Oflazoğlu'na ait üç perdelik operada, 1623-1640 yılları arasında tahtta kalan IV. Murat'ın genç yaşta padişah olması, saray içindeki güç mücadeleri, annesi Kösem Sultan'ın etkisi ve kendi otoritesini kurma çabası anlatılıyor.

Eserde Sultan IV. Murat rolünü Doğukan Özkan ve Teyfik Rodos, Kösem Sultan rolünü Eylem Demirhan ve Derya Kırcalı Gürlük canlandırıyor.

Kostüm ve dekor hikayenin parçası

Yeniden sahnelenen eserde dönem atmosferinin oluşturulmasında kostüm ve dekor yalnızca görsel unsurlar olarak kullanılmıyor.

Kostüm tasarımını Neslihan Gazal Erten'in, dekor tasarımını Özgür Usta'nın üstlendiği prodüksiyonda renk, doku ve biçim aracılığıyla karakterlerin ruh halleri ve eserin dramatik yapısının görünür kılınması hedefleniyor.

Saray, sokak ve oda gibi mekanların oluşturulmasında ise dönemin fiziksel görünümünün yanı sıra duyguların sahneye yansıtılması amaçlanıyor.

Eserin rejisörü Haldun Özörten, AA muhabirine, IV. Murat'ın 27 yıllık yaşamındaki zaferlerden çok insani duygularını anlatmaya çalıştıklarını söyledi.

IV. Murat'ın herkes gibi korkularının bulunduğuna dikkati çeken Özörten, eserin yeni yorumunda IV. Murat'ın zaferleri ve padişahlığından çok korkuları, iktidarın yarattığı baskı, annesiyle ilişkisi ve kararları karşısında yaşadığı iç çatışmaların sahneye aktarılmasının amaçlandığını ifade etti.

Eserde Sultan IV. Murat'ı canlandıran Teyfik Rodos, IV. Murat'ın kısa yaşamına çok sayıda olay sığdırdığını belirterek, "IV. Murat'ın korkularını, padişahlığını, savaşlarını, içindeki huzursuzluğu, aşklarını, sevgisini ve en sonunda da o acı çekerek ölümünü canlandırmaya çalıştım." dedi.

Kösem Sultan'ı canlandıran Derya Kırcalı Gürlük, karakterin zeki, stratejik ve güçlü bir kadın olduğunu kaydederek, bu denli güçlü bir karakteri canlandırmanın zorlu bir süreç olduğunu ifade etti.

"IV. Murat" operası, 1 Ekim'de Bornova Kültür Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde gerçekleştirilecek prömiyerle İZDOB'un 45. sanat sezonunda yeniden seyircinin karşısına çıkacak.

Eser, 3 ve 5 Ekim'de de sahnelenecek.

Kaynak: AA
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