Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Çocuklarla Güzel Etkinlikleri Düzenliyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi, "Ramazan Çocuklarla Güzel" temasıyla etkinlikler düzenliyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür, Turizm ve Sanat Dairesi Başkanlığınca, ramazan ayına özel çocuklar için bu yıl da eğlenceli ekinlikler hazırlandı.
İftar sonrası, Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu'nda başlayan etkinlikler çerçevesinde çocuk yarışmalarından tiyatro oyunlarına, bilim şovlarından yüz boyama ve balon etkinliklerine kadar birçok aktivitede çocuklar, unutulmaz bir ramazan geçiriyor.
Çocukların yanı sıra ailelerin de memnun kaldığı programda çeşitli ikramlar da yapılıyor.
Etkinlikler, Ramazan Bayramı'na kadar devam edecek.
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Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu öğrencileri, Atatürk'ün Kara Harp Okulu'na girişinin 125. yıldönümünde Anıtkabir'i ziyaret etti. Tümgeneral Gültekin Yaralı ve Prof. Dr. İbrahim Ethem Atnur ile birlikte Anıtkabir'e gelen öğrenciler, saygı duruşunda bulunarak çelenk bıraktı. Tümgeneral Yaralı, Anıtkabir özel defterini imzalayarak duygularını dile getirdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ramazan ayına özel olarak düzenlenen etkinliklerle İstanbullulara ücretsiz kültür ve sanat deneyimi sunacak. Sami Özer, Ahmet Özhan, Belkıs Akkale, Mehmet Esen, Sunay Akın-Dilek Türkan, Yeni Türkü, Şevval Sam, İncesaz, Gaye Su Akyol, Bengü, Irmak Arıcı, Veysel Diker, Gülşen Kutlu, Rafet El Roman, Tarkan Öngen ve Gece Yolcuları gibi birçok ünlü sanatçı, 24 Mart'a kadar sürecek etkinliklerde sahne alacak. Etkinlikler, İstanbul'un farklı noktalarında bulunan parklar, meydanlar ve köylerde gerçekleştirilecek. Ramazan sohbetleri, geleneksel Türk gösterileri, enstrümantal dinletiler, halk oyunları gösterileri ve çocuklar için sokak sanatları ve atölyeler gibi birçok etkinlik düzenlenecek. Detaylı etkinlik programına İBB Kültür sosyal medya hesapları ve www.kultursanat.istanbul adresinden ulaşılabilecek.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayına özel hazırladığı kültür sanat takvimi kapsamında ilahi ezgi sanatçısı Ömer Karaoğlu'nu Diyarbakırlılarla buluşturdu. Karaoğlu, Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen konserde birbirinden güzel eserlerini seslendirdi. Etkinliğe katılan vatandaşlar, belediyenin düzenlediği bu tür etkinliklerin artmasını ve devam etmesini istediklerini belirtti.
Mavera Türk Müziği Topluluğu, ilahi, gazel, kaside ve kantoları, Karagöz Hacivat ile meddah gösterilerini yurt içi ve yurt dışında sanatseverlere sunuyor. Topluluk, birçok etkinlikte konserler vererek Türk müziğini özgün haliyle icra etmeyi hedefliyor.
Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Mardin'e gelişinin 108. yıl dönümü, düzenlenen törenle kutlandı. Törende Vali Tuncay Akkoyun, Atatürk heykeline çelenk sundu ve günün anlam ve önemini anlatan bir konuşma yapıldı.
Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından '12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü' adlı bir program düzenlendi. Programda konuşmacılar, İstiklal Marşı'nın önemini ve Mehmet Akif Ersoy'un eserlerinin etkisini anlattılar. Program, teşekkür belgesi takdimiyle sona erdi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü, Ramazan'ın ilk iftarında 300 kişiyi ağırladı. İftarın ardından ise Valide-i Cedid Cami'sinde kurulan etkinlik alanında çocuklar, geleneksel Ramazan eğlenceleriyle buluşturuldu. İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü, Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur daveti verecek.
Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Gündüzbey köyünde yaşayan Tubanur Özdemir, Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde 3 yıldır civar köylerdeki okuma yazma bilmeyen kadınlara kurs veriyor. Özdemir, aynı zamanda evde eğitim gören engelli öğrencilere de yardımcı oluyor. Şu ana kadar 10 kadının okuma yazma öğrenmesini sağlayan Özdemir, kursun 2 ay sürdüğünü ve öğrenemeyen öğrencilerin tekrar kabul edildiğini belirtti.
Ağrı Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bağlama eğitimi alan hükümlü, tutuklu ve kurum personelinden oluşan müzik grubu, düzenlenen programla ilk kez sahne aldı. Türk halk müziğinden eserlerin seslendirildiği etkinlikte, katılımcılar duygusal anlar yaşadı. Konser, ceza infaz kurumundan sorumlu cumhuriyet savcısının türkü söylemesiyle sona erdi. Vali, Cumhuriyet Başsavcısı, İl Jandarma Komutanı ve diğer yetkililer de etkinliğe katıldı.
Can Canel, son olarak 'Türkler Çıldırmış Olmalı 2: Mavi Vatan' filminin müziklerini yaparak film müziği yolculuğunu ve projelerini anlattı. Canel, müzik kariyerine sinemacı olmak isteğiyle başladığını ve ileri yaşlarda film müziği yapmaya karar verdiğini belirtti. ABD'de eğitim aldıktan sonra Los Angeles'ta film müzikleri alanında çalışan Canel, hayranlık duyduğu isimlerin John Williams, Howard Shore ve Hans Zimmer olduğunu söyledi. Canel, film müziklerinde orkestra müziğinin yerine hibrit ve elektronik müziğin daha fazla tercih edildiğini ifade etti. Gelecek hedeflerinden birinin Türkiye'den çıkacak ve dünya çapında izlenen bir projeye müzik yazmak olduğunu belirten Canel, aksiyon ve bilimkurgu türündeki filmlere müzik yazmanın kendisine en çok keyif verdiğini dile getirdi.
Kayseri Talas Belediyesi tarafından düzenlenen ramazan etkinlikleri kapsamında çocuklar, Hacivat-Karagöz oyununu izledi. Süleymanlı Mahallesi'nde sahnelenen oyun, çocukları mutlu etti. Ramazan ayı boyunca farklı mahallelerde sahnelenecek olan oyun, Çatakdere Mahallesi ile devam edecek.
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