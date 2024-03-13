Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Çocuklarla Güzel Etkinlikleri Düzenliyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Çocuklarla Güzel Etkinlikleri Düzenliyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Çocuklarla Güzel Etkinlikleri Düzenliyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Kültür, Turizm ve Sanat Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Ramazan Çocuklarla Güzel' etkinlikleri kapsamında çocuklar için eğlenceli aktiviteler sunuyor. İftar sonrası başlayan etkinliklerde çocuklar yarışmalara, tiyatro oyunlarına, bilim şovlarına, yüz boyama ve balon etkinliklerine katılarak unutulmaz bir ramazan geçiriyor. Ailelerin de memnuniyetle karşıladığı etkinlikler, Ramazan Bayramı'na kadar devam edecek.

13.03.2024 12:14  Güncelleme: 12:15
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Ordu Büyükşehir Belediyesi, "Ramazan Çocuklarla Güzel" temasıyla etkinlikler düzenliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür, Turizm ve Sanat Dairesi Başkanlığınca, ramazan ayına özel çocuklar için bu yıl da eğlenceli ekinlikler hazırlandı.

İftar sonrası, Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu'nda başlayan etkinlikler çerçevesinde çocuk yarışmalarından tiyatro oyunlarına, bilim şovlarından yüz boyama ve balon etkinliklerine kadar birçok aktivitede çocuklar, unutulmaz bir ramazan geçiriyor.

Çocukların yanı sıra ailelerin de memnun kaldığı programda çeşitli ikramlar da yapılıyor.

Etkinlikler, Ramazan Bayramı'na kadar devam edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Çocuklarla Güzel Etkinlikleri Düzenliyor - Son Dakika

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