Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Çocuklarla Güzel Etkinlikleri Düzenliyor

Kültür Sanat

Ordu Büyükşehir Belediyesi, "Ramazan Çocuklarla Güzel" temasıyla etkinlikler düzenliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür, Turizm ve Sanat Dairesi Başkanlığınca, ramazan ayına özel çocuklar için bu yıl da eğlenceli ekinlikler hazırlandı.

İftar sonrası, Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu'nda başlayan etkinlikler çerçevesinde çocuk yarışmalarından tiyatro oyunlarına, bilim şovlarından yüz boyama ve balon etkinliklerine kadar birçok aktivitede çocuklar, unutulmaz bir ramazan geçiriyor.

Çocukların yanı sıra ailelerin de memnun kaldığı programda çeşitli ikramlar da yapılıyor.

Etkinlikler, Ramazan Bayramı'na kadar devam edecek.