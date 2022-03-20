Osmangazi Halk Eğitimi Merkezi tarafından hazırlanan kağıt kıvırma sanatı eserleri sergilendi.
Usta öğretici Niymet Çakal koordinesinde 30 kursiyerin hazırladığı 89 eser, Ördekli Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Bursa'nın önemli sanatsal dokusunu konu alan sergide Cumalıkızık, hat yazı örneği çalışmaları, Yeşil Türbe, eski Bursa evleri, Osmanlı tuğrası gibi 70 farklı içerikte 89 tabloya yer verildi.
Serginin açılışında konuşan Osmangazi Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mehmet Köse, binlerce kurs modülünde faaliyet gerçekleştirdiklerini belirtti.
Köse, 48 alanda hizmet verdiklerini kaydederek, "El sanatlarından kişisel gelişime, meslek edindirmeden okul öncesine, tarımdan turizme, kültür sanattan sanayiye 48 alanda vatandaşlarımıza hizmet vermekteyiz. Bu faaliyetlerimizi yerinde görmeye ve bizzat katılarak beceri kazanmaya vatandaşlarımızı bekliyoruz." ifadesini kullandı.
Sergi, 25 Mart'a kadar açık kalacak.
Kaynak: AA
Son Dakika › Kültür Sanat › Osmangazi Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin kağıt kıvırma sanatı sergisi açıldı - Son Dakika