Osmaniye Düziçi\'de 1200 rakımdaki Dumanlı Yaylası sonbahar renklerine büründü

Osmaniye Düziçi'de 1200 rakımdaki Dumanlı Yaylası sonbahar renklerine büründüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Osmaniye Düziçi'deki Dumanlı Yaylası'nda sonbahar renkleri hakim oldu. Amanos Dağları'nın 1200 metre rakımındaki yaylada ağaçlar sarı, kahverengi ve kırmızı tonlara bürünürken, yürüyüş ve fotoğraf çekmek isteyen ziyaretçiler bölgeye geldi; güzellikler dronla görüntülendi.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki Dumanlı Yaylası'nda sonbahar renkleri hakim oldu.
Amanos Dağları'nın 1200 metre rakımında bulunan yayla, doğal güzellikleriyle sonbaharda ziyaretçilerin uğrak yerlerinden oldu.
Bölgedeki ağaçlar, mevsimin simgeleri olan sarı, kahverengi ve kırmızı tonlarına büründü.
Yürüyüş yapmak ve fotoğraf çekmek isteyenleri ağırlayan Dumanlı Yaylası'ndaki sonbahar güzellikleri dronla havadan görüntülendi.
Kaynak: AA
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