Özel Bireylerden Müze Ziyareti

MUŞ (İHA) – Muş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Gündüz Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde eğitim gören özel bireyler, Müzeler Haftası kapsamında müzeyi ziyaret ederek kentin tarihi ve kültürel mirasını yakından tanıma fırsatı buldu.

Toplumsal yaşama aktif katılımlarını desteklemek ve kültürel farkındalıklarını artırmak amacıyla düzenlenen gezi programında özel bireyler, müzede sergilenen tarihi eserleri inceleyerek geçmişten günümüze uzanan kültürel değerler hakkında bilgi aldı. Müze yetkilileri tarafından karşılanan ziyaretçiler, sergi salonlarını dolaşarak bölgede farklı dönemlere ait arkeolojik ve etnografik eserleri yakından görme imkanı elde etti. - MUŞ