Özel Bireylerden Müze Ziyareti - Son Dakika
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Özel Bireylerden Müze Ziyareti

Özel Bireylerden Müze Ziyareti
04.06.2026 14:38
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Muş'ta özel bireyler, Müzeler Haftası kapsamında tarihi müzeyi ziyaret etti.

MUŞ (İHA) – Muş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Gündüz Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde eğitim gören özel bireyler, Müzeler Haftası kapsamında müzeyi ziyaret ederek kentin tarihi ve kültürel mirasını yakından tanıma fırsatı buldu.

Toplumsal yaşama aktif katılımlarını desteklemek ve kültürel farkındalıklarını artırmak amacıyla düzenlenen gezi programında özel bireyler, müzede sergilenen tarihi eserleri inceleyerek geçmişten günümüze uzanan kültürel değerler hakkında bilgi aldı. Müze yetkilileri tarafından karşılanan ziyaretçiler, sergi salonlarını dolaşarak bölgede farklı dönemlere ait arkeolojik ve etnografik eserleri yakından görme imkanı elde etti. - MUŞ

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Yaşam, Muş, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Özel Bireylerden Müze Ziyareti - Son Dakika

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