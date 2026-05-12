Özel Gereksinimli Anneler Korosu Anneler Günü'nde Sahne Aldı
Özel Gereksinimli Anneler Korosu Anneler Günü'nde Sahne Aldı

12.05.2026 16:13
Trabzon'da özel gereksinimli bireylerin anneleri, Anneler Günü'nde düzenlenen etkinlikte sahne aldı.

Trabzon'da özel gereksinimli bireylerin annelerinden oluşan koro, Anneler Günü kapsamında düzenlenen "Hayata Kısa Bir Mola" adlı etkinlikte sahne aldı.

Büyükşehir Belediyesi Mehmet Cengiz Kadın Yaşam ve İstihdam Merkezi ile Türk Kadınlar Konseyi Derneği Trabzon Şubesi işbirliğinde Anneler Günü programı düzenlendi.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Kanca, merkezde organize edilen programda, annelerin toplumdaki önemine değindi.

Özel gereksinimli evladı olan annelerin yaşadıkları zorluklara işaret eden Kanca, kardeşinin de özel gereksinimli olduğunu anlattı.

Katılımcıların Anneler Günü'nü kutlayan Kanca, koronun hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Esengül Serdar Kibar ise annelerin mücadelesine destek vermek için bir araya geldiklerini belirterek, "Koronun oluşmasındaki en güzel şey, yıllardır içinde biriktirmiş oldukları duyguları o notalarla birleştiren annelerin sessiz çığlıklarıdır." dedi.

Kibar, iki yıl önce kurdukları koroyla annelerin hayatına küçük bir dokunuş yapmak istediklerini ifade ederek, "Çocuğuna zaman ayırdığı için kendini unutan anneleri ezgilerle birleştirip, 'Biz de sizin yanınızdayız' demek için buradayız." diye konuştu.

Türk Kadınlar Konseyi Derneği Trabzon Şube Başkanı Çağla Sonat da kadın dayanışmasının, sevginin, umudun ve birlikte iyileşmenin çok güzel bir örneğine tanıklık edeceklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından Trabzon Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zühal Dinç Altun'un koro şefliğini yaptığı özel gereksinimli bireylerin anneleri, solo ve koro şarkılar seslendirdi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2026 09:59:07. #7.13#
