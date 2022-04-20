Patara'daki "Leto hurmalığı"nın tarihi araştırılıyor - Son Dakika
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Patara'daki "Leto hurmalığı"nın tarihi araştırılıyor

20.04.2022 16:06
Patara'daki "Leto hurmalığı"nın tarihi araştırılıyor

Patara Antik Kenti'nin kurucu kazı başkanı Prof. Dr. Fahri Işık, Anadolu kökenli tanrıça Leto'nun Apollon'u dünyaya getirdiği yer olarak kabul edilen hurmalığın, Patara Antik Kenti'ndeki hurmalık olabileceğini söyledi.

Patara Antik Kenti'nin kurucu kazı başkanı Prof. Dr. Fahri Işık, Anadolu kökenli tanrıça Leto'nun Apollon'u dünyaya getirdiği yer olarak kabul edilen hurmalığın, Patara Antik Kenti'ndeki hurmalık olabileceğini söyledi.

Işık, yaptığı açıklamada, antik söylencelerde tanrıça Leto'nun Apollon'u "Tekerlek gölü ve yanında bulunan palmiyelik" olarak tarif edilen yerde dünyaya getirdiğinin belirtildiğini ifade etti.

Apollon'un annesinin adını taşıyan antik kentin Patara'nın yakınındaki "Letoon" olduğuna dikkati çeken Işık, şöyle konuştu:

"Apollo'nun dünyaya geldiği hurmalık 'Leto hurmalığı' diye kutsallaştırılır. Yanı başında da göl vardır. O göl de Apollon'a kutsal sayılır ve Tekerlek Gölü denilir. Patara'da eski bir hurmalık var. Yanı başında da antik liman var oraya da yıllardır çevredeki köylüler Tekerlek Gölü diyor. Hurmalığın yaşını bilimsel olarak henüz saptamak mümkün olmadı. Uzmanlar tarafından ağaçların değerlendirilmesi devam ediyor. Hurmalar antik cadde ve ara yolların yanına dikilmiş. Roma dönemindeki caddeye göre dikilmiş olabilir. Eğer öyleyse en az 2 bin yıllık bir süreden söz ediyoruz." dedi.

Işık, bu anlamda Leto hurmalığının değerinin iyi bilinmesi gerektiğini vurguladı.

Patara Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık ise Patara'da Liman Hamamı ile iç liman arasında konumlanan hurma ağaçlarının tüm ziyaretçilerin dikkatini çeken çok özel bir ağaç grubu olduğunu ifade etti.

Hurmalığın bulunduğu yerin aynı zamanda bir yol kavşağı olduğu bilgisini veren Işık, şunları kaydetti:

"Limanda gemilerden inenlerin hamama ve liman agorası üzerinden şehrin merkezine doğru gidişlerini temin eden yollar, suyun altında bugün bile gözlemlenebilmektedir. Mevcut yolların hemzemin kotunda düzenli bir daire oluşturacak şekilde dikilen hurma ağaçlarının tarihi, Prof. Dr. Fahri Işık'ın arkeolojik gözlemleri doğrultusunda Roma Dönemi'nden bile öncesine gidebilir. Gerçekten de bugün ayakta duran hurmaların, ana köklerden çıkan filizlerden yükseldiği ve her birinin yaklaşık 200 yaşında olduğu uzmanları tarafından tespit edilmiştir."

Patara'daki Leto hurmalığı nın tarihi araştırılıyor
Patara'daki Leto hurmalığı nın tarihi araştırılıyor

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Fahri Işık, Letoon, Apollo, Liman, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Patara'daki 'Leto hurmalığı'nın tarihi araştırılıyor - Son Dakika


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