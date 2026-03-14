Pelinsu'nun Yüzme Başarısı - Son Dakika
Pelinsu'nun Yüzme Başarısı

14.03.2026 11:30
Down sendromlu Pelinsu, yüzmeyle hayata bağlandı ve ulusal yarışmalara katılacak seviyeye geldi.

Düzce'de yaşayan down sendromlu 13 yaşındaki Pelinsu Yıldırım, 3 yıl önce başladığı yüzmeyle hayata bağlandı.

Sosyal hayata adapte olması için ailesinin yönlendirmesiyle yüzme sporuna başlayan Pelinsu, antrenörü Hacı Hidayet Türkseven Özel Eğitim Uygulama Okulunun yüzme havuzu sorumlusu Gönül Sertçelik sayesinde kendini zamanla geliştirdi.

Kent genelinde yapılan yarışmalarda başarılar elde eden ancak kalp rahatsızlığı nedeniyle ulusal ve uluslararası yarışmalara katılmayan Pelinsu, geçirdiği ameliyatın ardından sağlık sorunu da aşarak yarışmalara katılacak seviyeye geldi.

Spordaki gayreti ve başarısıyla hem antrenörü hem ailesi hem de çevresinin takdirini toplayan Pelinsu, kendisi gibi "özel" bireylere de örnek oluyor.

"Yavaş yavaş hedeflerimize doğru ilerliyoruz"

Yüzme antrenörü Gönül Sertçelik, AA muhabirine, Pelinsu'nun suyu sevmesi sayesinde yüzmeyi çabuk öğrendiğini söyledi.

Sürecin ilk etapta kolay olmadığını fakat ailesinin ve Pelinsu'nun azmiyle bunun üstesinden geldiklerini anlatan Sertçelik, şöyle devam etti:

"Birlikte ciddi başarılara imza attık. Şu an üç teknik yüzebiliyoruz. İl bazında girdiğimiz yarışmalarda madalyalarımızı alıyoruz. Pelinsu'nun özel durumuna ek kalp rahatsızlığı anlamında sağlık sorunu vardı. Aile bu durumdan ötürü Pelinsu'nun il dışına çıkmasını istemiyordu ama şu an böyle bir engelimiz kalmadı. Bölgesel ve Türkiye çapında yarışmalara katılacağız. Yeni hedeflerimiz var. Yavaş yavaş hedeflerimize doğru ilerliyoruz."

Özel sporcuların gereken destek verildiğinde hızlı yol kat ettiğine işaret eden Sertçelik, "Down sendromlu sporcularımız kurbağalama stilini doğaları gereği çok iyi yapıyor. Biz serbest ve sırt teknikte de çalışmalarımızı sürdürdük çünkü gelişimi, boy uzamasını hedefledik. Böylece Pelinsu'nun vücudundaki duruş bozukluklarını gidererek kas gelişimini sağladık. Gelişimini hızlandırmak için özel dersler verdik." ifadelerini kullandı.

Sertçelik, Pelinsu'nun sosyal çevreyle çabuk uyum sağladığından bahsederek, şunları kaydetti:

"Pelinsu kursumuzda en sevilen sporculardan birisi. Girdiği her ortamda kendini belli eder. Ortamın enerjisini değiştirebilen, kendisi ve diğer çocuklara bir şeyler katabilen bir çocuk. Aramızda duygusal bir bağ var. Bu da hızlı ilerleyebilmemizi sağladı. Birbirimizi çok seviyoruz. Aramızdaki bağ bizi başarıya götüren en önemli unsur. Pelinsu'nun kendini ifade edebileceği en güzel alanı bulmuş olduk. Bazı özel bireyler resim ve sanatla kendini ifade ederken, Pelinsu kendini yüzmeyle ifade etmiş oldu. Onun için çok mutluyum. Yüzme sporunda kendini gösterdi ve hedeflerine doğru ilerliyor. Sosyallik açısından da burası ve yüzme ona çok iyi geldi fakat her şeyden önce Pelinsu bize çok iyi geldi."

Pelinsu ise yüzmeyi çok sevdiğini, üç farklı stilde yüzebildiğini belirterek, yaşadığı mutluluğu dile getirdi.

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Pelinsu'nun Yüzme Başarısı - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
