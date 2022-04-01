ŞANLIURFA - İlk teravih namazı kılındı - Son Dakika

-Tarihi Balıklı göl
Dergah Camisi
Ezanın okunması ve vatandaşların camiye gelmesi
Vatandaşların teravih namazını kılması
Cami avlusunda vatandaş yoğunluğu
Peygamberler şehri Şanlıurfa'da ilk teravih namazı kılındı
Şanlıurfa'da vatandaşlar, ramazanın ilk teravih namazını eda etti.
Akşam namazının ardından Balıklıgöl yerleşkesine gelen vatandaşlar, İbrahim Peygamber'in doğduğu rivayet edilen makamı ziyaret ederek dua etti.
Hazreti İbrahim'in ateşe atıldığı yer olarak kabul edilen Balıklıgöl'de balıklara yem atan ziyaretçiler, burada hatıra fotoğrafı çektirdi.
Yatsı ezanının okunmasıyla, başta Dergah Camisi olmak üzere yerleşkedeki camileri dolduran vatandaşlar, ramazanın ilk teravih namazını kıldı.
Aileleriyle camide namaz kılan çocuklar da ramazan coşkusuna ortak oldu.
Kaynak: AA
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