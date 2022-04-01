ŞANLIURFA - İlk teravih namazı kılındı - Son Dakika
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ŞANLIURFA - İlk teravih namazı kılındı

01.04.2022 20:16

-Tarihi Balıklı göl Dergah Camisi Ezanın okunması ve vatandaşların camiye gelmesi Vatandaşların teravih namazını kılması Cami avlusunda vatandaş yoğunluğu Peygamberler şehri Şanlıurfa'da ilk teravih namazı kılındı Şanlıurfa'da vatandaşlar, ramazanın ilk teravih namazını eda etti.

-Tarihi Balıklı göl

Dergah Camisi

Ezanın okunması ve vatandaşların camiye gelmesi

Vatandaşların teravih namazını kılması

Cami avlusunda vatandaş yoğunluğu

Peygamberler şehri Şanlıurfa'da ilk teravih namazı kılındı

Şanlıurfa'da vatandaşlar, ramazanın ilk teravih namazını eda etti.

Akşam namazının ardından Balıklıgöl yerleşkesine gelen vatandaşlar, İbrahim Peygamber'in doğduğu rivayet edilen makamı ziyaret ederek dua etti.

Hazreti İbrahim'in ateşe atıldığı yer olarak kabul edilen Balıklıgöl'de balıklara yem atan ziyaretçiler, burada hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yatsı ezanının okunmasıyla, başta Dergah Camisi olmak üzere yerleşkedeki camileri dolduran vatandaşlar, ramazanın ilk teravih namazını kıldı.

Aileleriyle camide namaz kılan çocuklar da ramazan coşkusuna ortak oldu.

ŞANLIURFA - İlk teravih namazı kılındı
ŞANLIURFA - İlk teravih namazı kılındı
ŞANLIURFA - İlk teravih namazı kılındı

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Peygamberler şehri Şanlıurfa'da ilk teravih namazı kılındı Peygamberler şehri Şanlıurfa'da ilk teravih namazı kılındı 88 yıl sonra Ayasofya-i Kebir Camii'nde ilk teravih namazı kılındı, meydan doldu taştı! 88 yıl sonra Ayasofya-i Kebir Camii'nde ilk teravih namazı kılındı, meydan doldu taştı!

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat ŞANLIURFA - İlk teravih namazı kılındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ŞANLIURFA - İlk teravih namazı kılındı - Son Dakika
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