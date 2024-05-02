Prof. Dr. Ömer Özden, Erzurum'daki tarihi mekanlarda derslerine devam ediyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Prof. Dr. Ömer Özden, Erzurum'daki tarihi mekanlarda derslerine devam ediyor

Prof. Dr. Ömer Özden, Erzurum\'daki tarihi mekanlarda derslerine devam ediyor

Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Felsefe Tarihi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özden, Erzurum'daki tarihi mekanlarda işlediği derslerle öğrencilerine önemli şahsiyetleri anlatıyor. Erzurum Tarih Derneği, Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi ve Palandöken Belediyesi Gençlik Merkezi işbirliği ile yürütülen 'Tarihin İçinde Tarihi Şahsiyetleri Anlatma' projesi kapsamında Prof. Dr. Özden, 'Türk Düşünce Tarihi' dersini Erzurum'un tarihi mekanlarında işlemeye devam ediyor. Bu hafta öğrencileriyle Ahi Toman Baba'nın kabri başında ders işleyen Özden, Ahilik Teşkilatı'nın kurucusu Ahi Evran'ın hayat hikayesini ve Ahilik ilkelerini anlattı. Özden, bu tarihi şahsiyetlerin mezarlarının bilinmesinin turizme önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

02.05.2024 17:07
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Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Felsefe Tarihi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özden, Erzurum'daki tarihi mekanlarda işlediği derslerle öğrencilerine önemli şahsiyetleri anlatıyor.

Erzurum Tarih Derneği, Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi ve Palandöken Belediyesi Gençlik Merkezi işbirliği ile yürütülen "Tarihin İçinde Tarihi Şahsiyetleri Anlatma" projesi devam ediyor.

Bu kapsamda Prof. Dr. Özden, "Türk Düşünce Tarihi" dersini Erzurum'un tarihi mekanlarında işlemeyi sürdürüyor.

Öğrencileriyle bu hafta, geçmişi 1330'lu yıllara dayanan Ahi Toman Baba'nın kabri başında ders işleyen Özden, Ahilik Teşkilatı'nın kurucusu Ahi Evran'ın hayat hikayesini, ahiliğin doğuşunu ve Ahilik ilkelerini anlattı.

Özden, 14. asrın ilk çeyreğinde Erzurum'da Ahilik Teşkilatı'nı kuran Ahi Toman Baba hakkındaki bilgilerin 1330'lu yıllarda Erzurum'a gelen İbn-i Batuta tarafından aktarıldığını ifade ederek, bu kadar önemli ve tarihi bir şahsiyet mezarlarının bilinmesinin turizme önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

Daha sonra Ahi Fahrettin'in mezarını ziyaret eden Özden, kabirdeki çalışmalarından dolayı Yakutiye Belediye Başkanlığına teşekkürlerini iletti.

Ahilerin sadece şehir merkezinde değil aynı zamanda Erzurum'un yakın köylerine de yerleştiklerinden bahseden Prof. Dr. Özden, Erzurum'un adeta bir açık hava tarih müzesi olduğunu ve bu alanlarda ders yapmanın eski bir eğitim yöntemi olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Prof. Dr. Ömer Özden, Erzurum'daki tarihi mekanlarda derslerine devam ediyor - Son Dakika

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